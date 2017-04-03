Şehrinizi çeteler esir almış durumda. Önüne gelen her eve giren çeteler insanları artık bıktırdılar. Şehirdeki güvenlik görevlileriyle de bir şekilde anlaşan çeteler, şehri tamamen ele geçirmiş durumdalar. Şehrinizin çetelerden kurtulabilmesi için bir kahramana ihtiyacı var. Bu kahraman ise siz olabilirsiniz.

iPhone ve iPad cihazlarınız için ücretsiz olarak indirebileceğiniz Smash Club: Streets of Shmeenis, çetelere karşı savaşmayı konu alıyor. Oyunda farklı karakterleri kullanarak çetelere karşı savaş başlatıyorsunuz. Onlarca kişiden oluşan çetelere karşı tek başınıza savaşmanız biraz zor gelebilir. Fakat doğru bir strateji ile birlikte şehrinizi tek başınıza çetelerden kurtarabilirsiniz.

Smash Club: Streets of Shmeenis oyununda şehirde çetelere meydan okuyan ilk kişi siz değilsiniz. Fakat son kişi siz olabilirsiniz. Son kişi olmak içinse çeteleri tamamen ortadan kaldırmanız gerekiyor. Smash Club: Streets of Shmeenis oyununu indirerek kendi karakterinizi seçin ve çetelere karşı nasıl savaşabileceğinizi öğrenin. Savaşa girmek oldukça kolay fakat savaş esnasında hayatta kalabilmek tamamen size kalmış.

Oldukça renkli grafikleri ve heyecanlı müzikleri ile birlikte Smash Club: Streets of Shmeenis oyununda hem hayatta kalmaya hem de çeteleri yenmeye çalışın. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz fakat zamanla bağımlısı olacağınız Smash Club: Streets of Shmeenis'i hemen şimdi indirin! Çetelerle yapacağınız savaşı siz kazanacaksınız, size inanıyoruz!