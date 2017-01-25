Smash Craft, Minecraft oyununu anımsatan görsel çizgilerine sahip, aksiyon yüklü bir savaş oyunu. Sadece Android platformunda karşımıza çıkan oyunda görevimiz piramidi korumak. Farklı yollardan yavaş tempoda gelen güçlü düşmanların saldırısını engellemek için kullanabildiğimiz tek silah bombalarımız.

Görsel açıdan fazla beklentiye girmemeniz gereken, oynanış tarafında kendini gösteren yapımlardan biri Smash Craft. Kule savunma oyunlarından keyif alıyorsanız kesinlikle oynamanız gerektiğini düşünüyorum. Hem karadan hem de havadan gelen saldırıları engellerken vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Boş zamanlarda açıp oynanabilecek eğlence dozu yüksek bir oyun da diyebilirim.

Oyunda korumamız gereken tek bir yer var: piramit. Piramide giden tüm yollardan gerek kara gerekse de hava saldırısı düzenleyen düşmanları durdurmak için en önemli silahımız bomba. Bomba yağmuruna tutarak büyük bir saldırıyı engellemiş oluyoruz. Bombanın yanında farklı güçlendiriciler de emrimize amade. Unutmadan, oyun sonsuz oynanışa sahip ancak 9 canınız var. 9 canınızı tükettikten sonra sizi hiçbir silah kurtaramıyor.