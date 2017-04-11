Smash or Pass(Android)
YouTuber'lar arasında yeni meydan okuma.
Smash or Pass, YouTuber’lar arasında popüler olan meydan okumalardan biri. Android telefonunuzda oynayabileceğiniz challenge oyununda ünlü YouTuber ve Vlogger’lar karşınıza çıkıyor. Smash veya Pass yanıtını vererek ilerliyorsunuz. Oylama istatistikleriyle diğer kullanıcılarla aynı düşünce olup olmadığınızı da görebiliyorsunuz.
Yabancı YouTuber’ların başlattığı, Türk YouTuber’ların devam ettirdiği meydan okuma (challenge) oyunlarından biri Smash or Pass. Türkçe’de tam karşılığı olmayan, herkesin kendine göre çevirdiği bu meydan okuma oyununda bayan ve erkek popüler YouTuber’ların yanı sıra Vlogger’lar yer alıyor. Yabancı bir oyun olduğudan elbette Türk YouTuber’larla karşılaşmıyorsunuz. Unutmadan, uygunsuz fotoğraflarla karşılaşırsanız bildirme şansına sahipsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- Go Casual Games
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Smash or Pass Eski Sürümleri
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