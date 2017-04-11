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Smash or Pass
TamindirMobilEğlenceSmash Or Pass - Android İçin YouTube Meydan Okuma Oyunu

Smash or Pass

(Android)
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Editör Puanı: 4/5
4
Smash or Pass
Smash or Pass
Smash or Pass
Smash or Pass
Smash or Pass

YouTuber'lar arasında yeni meydan okuma.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Smash or Pass, YouTuber’lar arasında popüler olan meydan okumalardan biri. Android telefonunuzda oynayabileceğiniz challenge oyununda ünlü YouTuber ve Vlogger’lar karşınıza çıkıyor. Smash veya Pass yanıtını vererek ilerliyorsunuz. Oylama istatistikleriyle diğer kullanıcılarla aynı düşünce olup olmadığınızı da görebiliyorsunuz.

Yabancı YouTuber’ların başlattığı, Türk YouTuber’ların devam ettirdiği meydan okuma (challenge) oyunlarından biri Smash or Pass. Türkçe’de tam karşılığı olmayan, herkesin kendine göre çevirdiği bu meydan okuma oyununda bayan ve erkek popüler YouTuber’ların yanı sıra Vlogger’lar yer alıyor. Yabancı bir oyun olduğudan elbette Türk YouTuber’larla karşılaşmıyorsunuz. Unutmadan, uygunsuz fotoğraflarla karşılaşırsanız bildirme şansına sahipsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Go Casual Games
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