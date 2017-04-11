Smash or Pass(iOS)
Türk YouTuber'lar arasında da popüler yeni challenge
Smash or Pass, Türk YouTuber’lar arasında da popüler meydan okuma (challenge). iPhone ve iPad’inizde oynayabileceğiniz oyunda karşınıza çıkan ünlü YouTuber ve Vlogger’lara smash veya pass oyu vererek ilerliyorsunuz. Oy sonrası sizinle aynı fikirde olan/olmayan kişi sayısını da görebiliyorsunuz.
Tüm challenge’lar gibi ilk olarak yabancı YouTuber’ların başlattığı Türk YouTuber’ların sürdürdüğü Smash or Pass oyununda milyonlarca abonesi olan, videoları milyarlarca görüntülemeye ulaşan oldukça popüler YouTuber’ların yanı sıra Vlogger’lar yer alıyor. Fotoğrafları sola veya sağa kaydırarak fikrinizi belirtiyorsunuz. Karşınıza uygunsuz bir fotoğraf çıkması durumunda bildirme şansına sahipsiniz. Ayrıca kendiniz de uygulamaya fotoğraf yükleyebiliyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Jesus Penas
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Smash or Pass Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- WhatsApp İndirMesajlaşma Uygulaması
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı