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Smash or Pass
TamindirMobilEğlenceSmash Or Pass - IPhone Ve IPad İçin YouTube Meydan Okuma Oyunu

Smash or Pass

(iOS)
Smash or Pass İndir Hemen İndir

19 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Smash or Pass
Smash or Pass
Smash or Pass
Smash or Pass
Smash or Pass

Türk YouTuber'lar arasında da popüler yeni challenge

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Smash or Pass, Türk YouTuber’lar arasında da popüler meydan okuma (challenge). iPhone ve iPad’inizde oynayabileceğiniz oyunda karşınıza çıkan ünlü YouTuber ve Vlogger’lara smash veya pass oyu vererek ilerliyorsunuz. Oy sonrası sizinle aynı fikirde olan/olmayan kişi sayısını da görebiliyorsunuz.

Tüm challenge’lar gibi ilk olarak yabancı YouTuber’ların başlattığı Türk YouTuber’ların sürdürdüğü Smash or Pass oyununda milyonlarca abonesi olan, videoları milyarlarca görüntülemeye ulaşan oldukça popüler YouTuber’ların yanı sıra Vlogger’lar yer alıyor. Fotoğrafları sola veya sağa kaydırarak fikrinizi belirtiyorsunuz. Karşınıza uygunsuz bir fotoğraf çıkması durumunda bildirme şansına sahipsiniz. Ayrıca kendiniz de uygulamaya fotoğraf yükleyebiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Jesus Penas
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