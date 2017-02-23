?     Geri Bildirim
Smash Out
TamindirMobilOyunlarBeceriSmash Out - IPhone Ve IPad İçin Top Fırlatma Oyunu

Smash Out

Smash Out İndir Hemen İndir

123 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Smash Out
Smash Out
Smash Out
Smash Out
Smash Out

Topla platformdaki objeleri düşürmelisiniz.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Smash Out, kolaydan zora doğru ilerleyen bölümler içeren top fırlatma oyunu olarak iOS platformunda yerini alıyor. Topla platformdaki tüm objeleri platform dışına atmaya çalışıyorsunuz. Çok basit gibi görünüyor ancak ilerleyen bölümlerde oyunun gerçek zorluk düzeyiyle tanışıyorsunuz.

Oyunda bölümleri geçmek için tek yapmanız gereken dışarı çıkarmanız gereken objelerin üzerine dokunup topun fırlamasını sağlamak. Elinizdeki topları bitirmeden tüm objeleri platform dışına çıkarmayı (devirmek yeterli değil) başarırsanız bölümü geçiyorsunuz. Başlarda obje sayısının az olmasından ve de arada bir set olmamasından dolayı rahatsınız. Ancak araya camlar girdiğinde, çarptırarak atışlar yapmaya başladığınızda düşündüren bir bulmaca oyunu halini alıyor Smash Out.

Smash Out için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Appsolute Games LLC
Smash Out QR Kodu Okutarak İndir

Beceri Popülerleri

  1. Happy Wheels
    Happy WheelsiPhone ve iPad İçin Fizik Tabanlı Beceri Oyunu
  2. Temple Run 2
    Temple Run 2iPhone ve iPad için Sonsuz Koşu Oyunu
  3. ROBLOX
    ROBLOXiPad ve iPhone'lar için Beceri Oyunu
  4. aa
    aaiOS için Beceri Oyunu
  5. Salt Chef
    Salt ChefiPhone ve iPad için Yemek Yapma Oyunu