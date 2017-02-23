Smash Out, kolaydan zora doğru ilerleyen bölümler içeren top fırlatma oyunu olarak iOS platformunda yerini alıyor. Topla platformdaki tüm objeleri platform dışına atmaya çalışıyorsunuz. Çok basit gibi görünüyor ancak ilerleyen bölümlerde oyunun gerçek zorluk düzeyiyle tanışıyorsunuz.

Oyunda bölümleri geçmek için tek yapmanız gereken dışarı çıkarmanız gereken objelerin üzerine dokunup topun fırlamasını sağlamak. Elinizdeki topları bitirmeden tüm objeleri platform dışına çıkarmayı (devirmek yeterli değil) başarırsanız bölümü geçiyorsunuz. Başlarda obje sayısının az olmasından ve de arada bir set olmamasından dolayı rahatsınız. Ancak araya camlar girdiğinde, çarptırarak atışlar yapmaya başladığınızda düşündüren bir bulmaca oyunu halini alıyor Smash Out.