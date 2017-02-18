Smashing Master
Elektronik aletleri yumruklayarak parçalarına ayırın.
Smashing Master, aniden bozularak bizleri çılgına döndüren teknolojik ürünlerden bütün hıncımızı aldığımız eğlenceli bir mobil oyun. Telefon, bilgisayar, radyo, televizyon ve daha nice elektronik aleti paramparça ediyoruz.
Sağlam duran ancak çalışır durumda olmayan teknoloji ürünlerini parçalarına ayırmamızı isteyen, stres atmak için birebir bir Android oyunu Smashing Master. İlk olarak yumrukla sonrasında çeşitli aletlerle önümüze gelen elektronik ürünleri atomlarına ayırıyoruz. Parçalarına ayırdığımız her cihaz için para kazanıyoruz. Mini oyunlar oynayarak ta para kazanabiliyoruz. Kazancımızı hasar gücümüzü artıran güçlendiriciler alarak harcıyoruz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.3 ve üzeri
- Üretici:
- Games_Labs
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