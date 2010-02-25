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SMPlayer
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SMPlayer

17.3.0 (Windows)
SMPlayer İndir Hemen İndir

23.01 MB
Editör Puanı: 4/5
4

7 Kullanıcı: 4/5

4
SMPlayer
SMPlayer
SMPlayer
SMPlayer
SMPlayer

Tüm Video Formatlarını Oynatmak İçin SMPlayer'ın Gelişmiş Özelliklerinden Faydalanabilirsiniz

Yiğit Ekim Demir Son güncelleme 3 saat önce

SMPlayer, son yılların en çok öne çıkan video oynatma programları arasında yer alıyor ve amacını oldukça başarılı bir şekilde, çok sayıda fonksiyonla yerine getiriyor diyebilirim. Ücretsiz bir medya oynatıcı olarak karşımıza çıkan program, sistem kaynaklarını verimli kullanması ve neredeyse tüm video formatlarını açabilmesi sayesinde kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamakta yeterli olacaktır.

Programın desteklediği popüler video formatları arasında avi, h.264, divx, mov, mpeg, mp4, mkv, flv gibi en çok kullanılan formatlar mevcut fakat içerisinde hazır gelen kodek paketleri sayesinde bu kadar popüler olmayan onlarca farklı video formatını daha başarıyla görüntüleyebiliyor. Aynı zamanda YouTube desteğine de sahip olması sayesinde SMPlayer'ı kullanarak YouTube videolarını aratabiliyor, direkt olarak video oynatıcınızdan oynatabiliyorsunuz.

Sahip olduğu tema desteği sayesinde SMPlayer'ınızı kendinize özel bir hale getirmeniz ve böylelikle daha iyi bir kullanıcı deneyimi elde etmeniz de mümkün. Temalar programın işlev ve fonksiyonları üzerinde herhangi bir etkiye sahip değiller ancak görünüm olarak göze daha hoş gelen ve kullanıcıya uygun bir ortam sunduklarını gözden kaçırmamak gerek.

Otomatik olarak altyazı arama gibi pek çok gelişmiş özelliğe sahip olan program, bunun yanında oynatma hızını düzenleme, altyazı zamanlamasıyla oynama, çeşitli görüntü ve ses filtreleri başta olmak üzere pek çok benzer yeteneği de kullanıcıların hizmetine sunuyor. Eğer bir videoda çeşitli ayarlar gerçekleştirirseniz, bu ayarların saklanarak o videoyu yeniden açtığınızda yeniden uygulanmaları da yine kullanışlılık bakımından SMPlayer'ı diğerlerine göre öne çıkarıyor.

Açık kaynak kodlu olarak hazırlanmış olması sayesinde SMPlayer'ın güvenli ve kullanıcı gizliliğine yeterince önem verdiğini söyleyebilirim. İsteyen herkesin programın kodlarını görüntüleyebilmesi sayesinde hem kurulum hem de çalışması esnasında kullanıcılara herhangi bir zararlı yahut malware içerik sunulmuyor.

Eğer bilgisayarınızdaki video, DVD, VCD, Blu-Ray ve pek çok diğer formattaki medyaları oynatmak ve bu esnada gereksiz işlemlerle vakit kaybetmemek istiyorsanız SMPlayer'ın tercih edebileceğiniz en iyi programlardan birisi olduğu kesin.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
9 / 37,674
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
SMPlayer

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