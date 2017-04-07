Smurfs Bubble Story, Smurfs: The Lost Village (Şirinler Kayıp Köy) filminden esinlenerek hazırlanmış, rengarenk görseller sunan bir Android oyunu.

Şirinler çizgi filmiyle büyüyen neslin daha çok keyif alarak oynayacağını düşündüğüm bulmaca oyununda mavi dostlarımızı Gargamel'in elinden kurtarmaya çalışıyoruz.

Şirinler Kayıp Köy filmi üzerine kurulu, animasyonlarla zenginleştirilmiş kaliteli bir Sony Pictures Television oyunu Smurfs Bubble Story. Oyunun adından da tahmin edeceğiniz renkli baloncuklar hedefimiz; onları eşleştirerek ilerliyoruz. Başarılı olursak, Smurfette, Hefty, Brainy, Clumsy ve diğe tanıdık Şirinler karakterleriyle tanışıyoruz. Normal bölümlerin dışında süre sınırlı özel ödüller kazandıran meydan okumalara katılabiliyoruz. Gargamel ve sevimsiz yardımcılarıyla yüz yüze geldiğimiz boss savaşlarını yenmemiz durumunda da özel güçlendiriciler kazanıyoruz.