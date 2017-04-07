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Smurfs Bubble Story
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Smurfs Bubble Story

Smurfs Bubble Story İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Smurfs Bubble Story
Smurfs Bubble Story
Smurfs Bubble Story
Smurfs Bubble Story
Smurfs Bubble Story

Görevleri tamamlayarak şirinleri toplayın.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Smurfs Bubble Story, Smurfs: The Lost Village (Şirinler Kayıp Köy) filminden esinlenerek hazırlanmış, rengarenk görseller sunan bir Android oyunu.

Şirinler çizgi filmiyle büyüyen neslin daha çok keyif alarak oynayacağını düşündüğüm bulmaca oyununda mavi dostlarımızı Gargamel'in elinden kurtarmaya çalışıyoruz.

Şirinler Kayıp Köy filmi üzerine kurulu, animasyonlarla zenginleştirilmiş kaliteli bir Sony Pictures Television oyunu Smurfs Bubble Story. Oyunun adından da tahmin edeceğiniz renkli baloncuklar hedefimiz; onları eşleştirerek ilerliyoruz. Başarılı olursak, Smurfette, Hefty, Brainy, Clumsy ve diğe tanıdık Şirinler karakterleriyle tanışıyoruz. Normal bölümlerin dışında süre sınırlı özel ödüller kazandıran meydan okumalara katılabiliyoruz. Gargamel ve sevimsiz yardımcılarıyla yüz yüze geldiğimiz boss savaşlarını yenmemiz durumunda da özel güçlendiriciler kazanıyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Sony Pictures Television
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