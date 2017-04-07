Smurfs Bubble Story(iOS)
Şirinler Kayıp Köy animasyon filminden esinlenerek hazırlanmış eğlence yüklü bir oyun.
Smurfs Bubble Story, Şirinler 2 animasyon filmi devamı Şirinler Kayıp Köy (Smurfs The Lost Village) karakterleriyle buluşturan baloncuk vurmaca oyunu. Şirinler çizgi - animasyon filmlerini seven her yaştan kişinin eğlenerek oynayacağı rengarenk bir bulmaca oyunu.
iPhone ve iPad ile uyumlu olan yeni Şirinler oyunu Smurfs Bubble Story'de baloncukları patlatarak sevimli mavi dostlarınızı kurtarıyorsunuz. Kötü büyücü Gargamel'in tuzağına düşen Şirinler'i (Smurfette, Hefty, Brainy, Clumsy dahil tüm karakterler var) kurtarmak için aynı renkte baloncukları yan yana getirmeniz yeterli oluyor. Tamamlamanız gereken yüzlerce bölüm, ödüllü bonus görevler, Gargamel'le karşı karşıya getiren bölüm sonu mücadeleleri sizi bekliyor.
Smurfs Bubble Story Özellikleri:
- Eşleşen baloncukları vurarak büyülü öğeler toplayın.
- Şirinler koleksiyonunuzu oluşturun.
- Şirinlerin renkli dünyasına yolculuğa çıkın.
- Gargamel ve arkadaşlarını yenerek özel güçlendiriciler kazanın.
- Bonus görevlerle ödüller kazanın, yeni Şirinler'i oyuna dahil edin.
- Facebook arkadaşlarınızla birlikte oynayın.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.1 ve üzeri
- Üretici:
- Sony Pictures Television
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Smurfs Bubble Story Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- WhatsApp İndirMesajlaşma Uygulaması
- PhotoscapeResim Düzenleme
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