Snailboy: Rise of Hermitron eğer sürükleyici bir maceraya atılmak isterseniz kaçırmamanız gereken bir mobil platform oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Snailboy: Rise of Hermitron'da denizlerin altına yolculuk ediyoruz. Oyunumuzun ana kahramanı ise bir hayli ilginç bir kahraman. Mercan Krallığı'nın bir sakini olan deniz salyangozu Snailboy, yaşadığı krallığın kötü kalpli yengeç Hermitron tarafından istila edilmeye çalışıldığına tanık oluyor. Bu tehdit karşısında harekete geçen kahramanımız krallığı kurtarmak için Hermitron'a ve yancısı Midye Harold'a meydan okuyor. Biz de kahramanımızı yönlendirerek amacını gerçekleştirmesine yardımcı oluyoruz.

Snailboy: Rise of Hermitron'de bizi büyüleyici bir dünya bekliyor. Denizin altındaki mercan dünyasını keşfettiğimiz oyunda fizik kuralları da su altında olduğumuz için değişiyor ve ortaya güzel bir oynanış tecrübesi çıkıyor. Oyunda gizli hazineleri keşfedebiliyor, güzel manzaralara tanık olabiliyorsunuz.

Snailboy: Rise of Hermitron'un bu ücretsiz versiyonu 5 bölüm içeriyor. Her yaştan oyun severe hitap eden oyunun grafik kalitesi bir hayli yüksek.