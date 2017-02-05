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Snailboy: Rise of Hermitron
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Snailboy: Rise of Hermitron

Snailboy: Rise of Hermitron İndir Hemen İndir

661 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Snailboy: Rise of Hermitron
Snailboy: Rise of Hermitron
Snailboy: Rise of Hermitron
Snailboy: Rise of Hermitron
Snailboy: Rise of Hermitron

Snailboy: Rise of Hermitron, denizlerin altında geçen bir macerayı göz alıcı grafiklerle süslüyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Snailboy: Rise of Hermitron eğer sürükleyici bir maceraya atılmak isterseniz kaçırmamanız gereken bir mobil platform oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Snailboy: Rise of Hermitron'da denizlerin altına yolculuk ediyoruz. Oyunumuzun ana kahramanı ise bir hayli ilginç bir kahraman. Mercan Krallığı'nın bir sakini olan deniz salyangozu Snailboy, yaşadığı krallığın kötü kalpli yengeç Hermitron tarafından istila edilmeye çalışıldığına tanık oluyor.  Bu tehdit karşısında harekete geçen kahramanımız krallığı kurtarmak için Hermitron'a ve yancısı Midye Harold'a meydan okuyor. Biz de kahramanımızı yönlendirerek amacını gerçekleştirmesine yardımcı oluyoruz.

Snailboy: Rise of Hermitron'de bizi büyüleyici bir dünya bekliyor. Denizin altındaki mercan dünyasını keşfettiğimiz oyunda fizik kuralları da su altında olduğumuz için değişiyor ve ortaya güzel bir oynanış tecrübesi çıkıyor. Oyunda gizli hazineleri keşfedebiliyor, güzel manzaralara tanık olabiliyorsunuz.

Snailboy: Rise of Hermitron'un bu ücretsiz versiyonu 5 bölüm içeriyor. Her yaştan oyun severe hitap eden oyunun grafik kalitesi bir hayli yüksek.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.1 ve üzeri
Üretici:
Thoopid
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