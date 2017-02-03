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Snap Swipe Drawer
TamindirMobilVerimlilikSnap Swipe Drawer - Android Için Verimlilik Uygulaması

Snap Swipe Drawer

Snap Swipe Drawer İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Snap Swipe Drawer
Snap Swipe Drawer
Snap Swipe Drawer
Snap Swipe Drawer
Snap Swipe Drawer

Snap Swipe Drawer uygulaması ile Android cihazlarınızdaki uygulamaları bildirim penceresinden takip edebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 3 saat önce

Snap Swipe Drawer uygulaması Android cihazlarınızdaki uygulamaları bildirim penceresinden kolayca takip etmenizi sağlıyor.

Android cihazlarınızda sürekli takip ettiğiniz uygulamaları ayrı ayrı kontrol etme zahmetinden kurtaran Snap Swipe Drawer uygulamasında, bildirim çubuğunu aşağı çekerek seçtiğiniz uygulamaların son güncellemelerini kontrol edebilirsiniz. Oldukça hızlı ve kolay kullanıma sahip uygulamada, bildirim çubuğunu aşağı çektiğinizde görmek istediğiniz haber, sosyal medya gibi uygulamaların widget’larını ya da kısayollarını görebilmeniz mümkün.

Uygulamayı yükledikten sonra Ayarlar bölümünden, kullanmak istediğiniz uygulamaların widget’larını, bu widget’ların boyutlarıyla birlikte seçebiliyor ve aynı zamanda kısayolları da görüntüleyebiliyorsunuz. Bildirim çekmecesini dilediğiniz gibi özelleştirdikten sonra artık tek bir ekran üzerinden birden fazla uygulamayı kontrol edebilir, ana ekranınızdaki kalabalıktan kurtulabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.2 ve üzeri
Üretici:
Francisco Barroso
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