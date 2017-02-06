Snapchat Android'e İhanet Ediyor

Instagram’ın çekirdek özelliklerini kopyalayarak Hikaye özelliğini başlatması, Snapchat'i oldukça sarsmış ve büyümesini yüzde 82 oranında azalmıştı. Snapchat’in bu durum karşısında ne gibi önlemler alacağı merak konusuydu. Konuyla ilgili ilk haberler gelmeye başladı. Snap Inc., Mart ayı itibariyle halka açık bir şirket olacağını duyurdu.

Özellikle 2016 ortalarında tanıtılan güncellemelerin, Android işletim sistemlerinde performans sorunlarına sebep olduğunu kabul eden şirket, günlük aktif kullanıcılarının ve katılımlarının artmasını sağlamak için Android sürümünün geliştirilmesine öncelik vermesi gerektiğinin farkında olduklarını belirtti. Kullanıcılarının çoğunluğunun, iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlar kullanmakta olduğuna değinen Snap Inc., sonuç olarak ürünleri Android mobil cihazlarla çalışsa da, önceliklerini uygulamalarının iOS süümünü geliştirmeye verdiklerini resmen duyurdu.

“Ayrıca, 2016 yılının ortalarında birkaç ürün piyasaya sürdük ve uygulamanızın performansını düşüren bir takım teknik sorunlar başlatan çok sayıda güncelleme yayınladık. Bu performans sorunlarının, özellikle daha yüksek Android cihazlara sahip bölgelerdeki ‘günlük aktif kullanıcıları’mızın büyümesinde bir azalmaya neden olduğuna inanıyoruz.” diyen Snapchat yöneticilerinin, verdikleri bu stratejik kararların ne kadar doğru olduğunu göreceğiz.

Kullanıcılarının çoğunluğuna yönelip, azınlığı dışlamak ellerine nasıl bir kar sağlayacak emin olamasam da, seveni çok olan bu sosyal medya uygulamasının eski popülaritesine kavuşabileceğine olan inancım her geçen gün azalmakta.