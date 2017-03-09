Snapchat Benzeri Facebook Messenger Day Çıktı

Facebook'un bir süre önce denemeye başladığı Snapchat Hikayeler benzeri yeni denemesi olan Facebook Messenger Day, bugünden itibaren dünya çapında Android ve iOS üzerinde kullanılmaya başlanıyor.

Facebook'un bir süre önce Polonya ve Avustralya'daki kullanıcıları için aktif ettiği Facebook Messenger Day, aslında şirketin Instagram ve WhatsApp gibi diğer uygulamalarında hayata geçirdiği hikayeler özelliğine oldukça benziyor. Yapılacak bir güncellemeyle birlikte Facebook Messenger'ın ana sayfasına eklenmesi planan Messenger Day, Snapchat'in ortaya attığı, Facebook'un da kullanmaktan çekinmediği hikayeler özelliğinin bir türevi. Bu özelliğin devreye girmesiyle birlikte Facebook kullanıcıları, Messenger üzerinden hikayeler paylaşabildikleri gibi bu hikayeler üzerinden yeni sohbetler başlatabilecek ve yeni kişilere ulaşabilecekler.

Yaklaşık iki aydır başta Polonya olmak üzere farklı lokasyonlarda denemeye alınan bu özelliğin, bugün itibarıyla Android ve iOS platformları için aktif hale getirildiği açıklandı. Bütün bölgelerde kullanılabileceği söylenen bu özellik, henüz ülkemizde tam olarak aktif olmasa da gün sonunda ya da bir sonraki günde gelen güncelleme ile hayata geçeceği de düşünülüyor.

Facebook'un Snapchat ile giriştiği mücadelede yeni bir adım olarak gösterilen Messenger Day, halihazırda 1 milyar kullanıcısı olan uygulamaya entegre edilmesi sebebiyle çok hızlı şekilde inanılmaz bir kullanıcı sayısına ulaşacak. Kısaca, Facebook bir türlü satın alamadığı Snapchat'i tam anlamıyla bitirmek istediğini artık hiç saklamıyor.

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