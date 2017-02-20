Snapchat Gözlükleri İnternetten Satışa Başladı

Instagram darbesinden sonra sarsılan ünlü sosyal medya uygulaması, geçtiğimiz aylarda Spectacles adını verdiği gözlüklerini duyurmuştu. Bugün itibarıyla çevrimiçi olarak satışa başlayan Snapchat gözlüklerini, resmi internet sitesinden satın alabilirsiniz. Daha doğrusu, eğer ABD'de yaşıyorsanız satın alabilirsiniz.

Spectacles’ın internet sitesinden 129.99 dolar karşılığında satın alınabilinen gözlüklerin üç renk seçeneği mevcut; kırmızı, siyah ve mercan. Snapchat profilinize çektiği 10 saniyelik videoları yükleyebilen güneş gözlüklerinin, henüz Amerika dışında satışı başlamadı. Bir alıcının maksimum 6 adet alma hakkı bulunan Spectacles'lar, 2 ile 4 hafta içerisinde teslim ediliyor. Snapchat'in bu yeni teknoloji ürününün, akıbeti ne olacak ya da ne zaman yurt dışına satışı başlanılacak şimdilik bilinmiyor.

Haberi kaçıranlar için, Spectacles’ın 30 saniyelik tanıtım videosu sizlerle: