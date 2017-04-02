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Snapchat, Hikaye Arama Özelliğine Kavuştu

Snapchat

Son dönemde Facebook tarafından büyük bir saldırı altında olan Snapchat, dev sosyal medya sitesi Facebook'un bütün çabalarına rağmen büyümeye devam ediyor. Anlık olarak milyonlarca kişi tarafından kullanılan Snapchat, her yere hikayeler özelliği gelmesine aldırmadan kendini geliştiriyor. 24 saatte kaybolan içeriklerin bulunduğu Snapchat, yeni özelliğiyle birlikte kullanıcılarının hikaye aramasına imkan sağlayacak.

Snapchat uygulamasının üst kısmında bulunan arama çubuğu sayesinde artık hikayeler arasında arama yapabiliyorsunuz. Yaptığınız açıklamaya göre size hikaye gösteren uygulama, bu sayede hesabınızın daha çok görüntülenmesini sağlayacak. Yalnız bu özellikle birlikte her paylaşılan gönderiyi arama yaparak bulamıyorsunuz. Kullanıcı tarafından sadece “Bizim Hikayemiz” bölümüne atılan hikayelere arama yaparak erişebiliyorsunuz. Bu sayede gönderilerin gizliliği de korunmuş oluyor.

Kullanıcıların gündemi istedikleri şekilde takip edebilmeleri için geliştirilen bu özellik aktif hale getirdi. Snapchat’in yeni arama özelliği ülkelere göre dağıtılıyor ve çok yakın bir zamanda ülkemizde de aktif hale gelecek. Snapchat'in yeni arama özelliğinin nasıl çalıştığını merak ediyorsanız aşağıdaki videoyu izleyerek öğrenebilirsiniz.


İndir151 MB
Snapchat iOS
Snapchat iOS iPhone İçin Snapchat Uygulaması

İndir5.2 MB
Snapchat Android
Snapchat Android Android İçin Anlık Resim ve Video Paylaşma Uygulaması

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Snapchat Nedir, Nasıl Kullanılır? (Güncellendi)

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 02.04.2017

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