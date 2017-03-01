Snapchat Kendi Drone'unu Üretiyor

Snapchat uygulamasının çatı firması olan Snap, geçen yıl piyasaya sürdüğü Spectacles gözlüklerin ardından donanım geliştirme işini sevmişe benziyor. Şirket şimdi de kendi drone’unu üretecek. Henüz Snapchat drone’ları ile ilgili herhangi bir teknik bilgi mevcut değil ancak Snap şirketinin kendisini bir kamera şirketi olarak tanımlamasından yola çıkacak olursak drone’ların fotoğraf ve video çekerek Snapchat ile bağlantılı çalışması muhtemel.

Geçtiğimiz yıl Spectacles adlı kameralı gözlüklerinin ilgi çekmesinin ve başarılı da olmasının ardından anlaşılan Snap firması donanım üretme aşkını daha da alevlendiriyor. Ancak şuan için Snap’in drone girişimi yalnızca söylenti niteliğinde. İsimlerini vermeyen üç Snap çalışanının New York Times’a yaptığı açıklamaları doğrultusunda Snap’in drone üretme fikri gün yüzüne çıkmış oldu. Aslında teknoloji arenasının dev şirketlerinin donanım üretme hamleleri son zamanlarda aşina olunan bir durum. Zira teknoloji devleri kendi drone’larını üreterek böyle bir kervan yarattı ve Snap de bu kervana katılan son üye olma yolunda.

Whatsapp ve Instagram uygulamalarının Snapchat uygulamasındaki özellikleri kendi bünyesine dahil etmesiyle kullanıcı sayısında ciddi bir azalma görülen Snap’in bu tarz atılımlarla tekrar ayağa kalkma refleksi normal karşılanıyor. Ayrıca Snapchat’in uygulamayı geliştirerek rekabete girmek yerine donanım üreterek öne çıkma çabası kolaycı bir hamle olarak da yorumlanıyor. Geçen yıl Spectacles ve bu yıl da Snap Drone ile donanım üretme alışkanlığı edinme yolunda olan Snap firmasının gelecekte de donanımlarını çeşitlendirmesi sürpriz olmayacak.

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