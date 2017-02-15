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Snapchat Telefonu Nasıl Bir Cihaz Olacak?

Snapchat Telefonu Nasıl Bir Cihaz Olacak

Snapchat bundan bir süre önce güneş gözlüklerini yeniden icat etmişti. Şimdi de Snapchat mobil telefonu üzerinde çalışılıyor. Elbette cihazın adı Snapchat Mobile olacak ama acaba neye benzeyecek dersiniz?

Konsept tasarımcılar böyle bir telefonu tasarlamaya çalıştılar ve sonunda bir fikir birliğine vardılar. Elbette Snapchat mobil telefonları uygulamayla kolayca uyum sağlayabilecek birden fazla özellikle geleceklerdi. Yapılan birçok tasarım taslağının ardından, bu özelliklerin tek bir telefonda nasıl toplanabileceği de ortaya çıktı.

snapchat mobile

Karar verilen tasarım yukarıdaki özelliklere sahip olacak:

1-360° Kamera

2-Ön Kamera

3-Ses Düğmesi

4-Güç Düğmesi

5-Tek Tuşla Ekran Yakalama

6-Home Tuşu

Özellikle 360° kamera Snapchat kullanıcıları için çok önemli. Tamamen ortamı kaliteli bir görüntüyle uygulamada paylaşmak açısından önemli bir detay olarak telefona eklenmiş. Ses düğmesindeki "+" ve "-" tuşları sesi azaltıp artırdığı gibi filtreler arasında da dolaşmayı sağlayabiliyor. Tek tuşla ekran görüntüsü alabilen tuş ise basılı tutulduğu sürece videolarda çekebiliyor. 

snapchat mobile

Bu özelliklerin yanı sıra elbet ekranda kullanılması gereken özellikler de düşünülmüş.

1-Kilit Ekranı

2-Yakalama Ekranı

3- Keşif Ekranı

"Kilit Ekranında" kullanıcılar Snapchat ahalisinden bildirimleri görüntüleyebilecekler. Böylece hiçbir bildirimi kaçıramamaları amaç edinilmiş. "Yakalama Ekranı" üçüncü parti Snapchat uygulamalarıyla bütünleşerek telefonun mesajlaşma özelliklerini daha faydalı kılıyor. Kullanıcılar tüm yakaladıkları görüntüleri anında buradan paylaşabiliyorlar. "Keşif Ekranı" da GPS kullanılarak Snapchat Stories yaratabilmekte kullanılıyor. Kullanıcılar kendilerine yakın mekanlarda Stories özelliğini kullanan diğer Snapchat kullanıcılarına "pişti" yapabiliyorlar.

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Yazar: - 15.02.2017

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