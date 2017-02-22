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Snapchat'i Kopyalayanlar Arasına Apple'da Katıldı

Apple'da Snapchat'i Kopyaladı

Teknoloji dünyasında son zamanlarda popüler olan bir şey var: Snapchat'in çekirdek özelliklerini kopyalamak. İlk olarak Facebook'un sahibi olduğu Instagram ile başlayan bu trendin, bir süre sonra diğer şirketlere de sıçraması bekleniyordu. Şimdi ise Facebook'un yanına bir suçlu daha eklendi: Apple.

Snapchat'in çekirdek özelliklerini kopyalama konusunda Facebook artık yalnız değil. Pazartesi günü Apple, Snapchat'e ait Bitstrips'in popüler uygulaması Bitmoji'ye çok benzeyen bir uygulama için patent aldı. 

Mic tarafından ortaya çıkarılan patent belgesi, bu teorik ürünün kullanıcıların "çevrimiçi oyunlar ve diğer uygulamalar" için özel avatarlar oluşturmasına izin vereceğini söylüyor. Kullanıcılar, boş bir yüzle başlayarak, gözler, burun ve ağız gibi özellikleri ekleyebiliyor, yeniden ölçeklendirebiliyor ve yeniden boyutlandırabiliyor. Ayrıca, yüz şekillerini ve cilt rengini değiştirebiliyor ve avatarın otomatik ya da manuel olarak oluşturulup oluşturulmayacağını seçebiliyorlar.

Aşağıdaki ekran görüntülerinden, patentin Bitmoji'ye ne kadar benzediğini görebilirsiniz:

Apple Bitmoji Benzeri Patent

Bitmoji Uygulaması

Gördüğünüz gibi, benzerlik bariz bir şekilde ortada. Adil olmak gerekirse, Snapchat'ın Bitstrips'i satın almasından çok önce Apple bu patenti 2011'de yayınlamış görünüyor. Ancak işlevlerin çoğunun Bitmoji'ye çok benzediği durumlarda taklitçi dememek zor. 

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Yazar: - 22.02.2017

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