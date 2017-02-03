Snapchat'in Büyümesi Instagram Yüzünden Yüzde 82 Azaldı

Snapchat, 2016 yılının başında uçmaya başlamıştı. Ancak Instagram'ın doğrudan Snapchat'in çekirdek özelliklerini kopyalayarak Hikayeler'i başlatması, şirketin dibe çakılmasına neden oldu. Bu durum, çoklu istatistik sağlayıcılarının ve sosyal medya yöneticilerinin Snapchat kullanımında büyük bir düşüş olduğunu raporlamasıyla ortaya çıktı.

Instagram Hikayeler'in sorunun direkt nedeni olduğundan emin değiliz, fakat Snapchat'in büyümesinin yavaşlaması ile Instagram'ın büyümesi aynı döneme denk gelince, ana sebep olarak ön plana çıkması normal. Zira sırf bu nedenden Snapchat'in büyümesi yüzde 82 azalmış görünüyor.

Snapchat, 2016 yılının ilk çeyreğinde 122 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını söylemişti. Ardından ikinci çeyrekte de doğrudan rakibi olmaması nedeniyle iyi bir büyüme göstermişti. Fakat 2 Ağustos tarihinde şirketin büyük rakibi Instagram, Snapchat'in bir kopyasını duyurdu. Her gün 300 milyon, her ay ise 500 milyon farklı kişinin kullandığı uygulama, Snapchat açısından aşağıdaki tablonun oluşmasına neden oldu:

Snapchat, Instagram Hikayeler'in yayınlanmasının ardından 2014 yılından beri ilk kez bu kadar düşük yüzdeyle büyüme gösterdi. 2016'nın üçüncü çeyreğinde sadece yüzde 7 büyüyen platform, 153 milyon günlük kullanıcıya ulaştı. Dördüncü çeyrekte ise bu durum daha vahim olmaya başladı, çünkü Snapchat'in büyümesi yüzde 3.2'ye düştü.

Bu durumda söz artık sizlere kalıyor. Sizce Snapchat mi iyi, yoksa Instagram Hikayeler mi?

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