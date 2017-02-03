?     Geri Bildirim
TamindirHaberSosyal MedyaSnapchat'in Büyümesi Instagram Yüzünden Yüzde 82 Azaldı

Snapchat'in Büyümesi Instagram Yüzünden Yüzde 82 Azaldı

Snapchat Büyümesi Yüzde 82 Azaldı

Snapchat, 2016 yılının başında uçmaya başlamıştı. Ancak Instagram'ın doğrudan Snapchat'in çekirdek özelliklerini kopyalayarak Hikayeler'i başlatması, şirketin dibe çakılmasına neden oldu. Bu durum, çoklu istatistik sağlayıcılarının ve sosyal medya yöneticilerinin Snapchat kullanımında büyük bir düşüş olduğunu raporlamasıyla ortaya çıktı.

Instagram Hikayeler'in sorunun direkt nedeni olduğundan emin değiliz, fakat Snapchat'in büyümesinin yavaşlaması ile Instagram'ın büyümesi aynı döneme denk gelince, ana sebep olarak ön plana çıkması normal. Zira sırf bu nedenden Snapchat'in büyümesi yüzde 82 azalmış görünüyor.

Snapchat, 2016 yılının ilk çeyreğinde 122 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını söylemişti. Ardından ikinci çeyrekte de doğrudan rakibi olmaması nedeniyle iyi bir büyüme göstermişti. Fakat 2 Ağustos tarihinde şirketin büyük rakibi Instagram, Snapchat'in bir kopyasını duyurdu. Her gün 300 milyon, her ay ise 500 milyon farklı kişinin kullandığı uygulama, Snapchat açısından aşağıdaki tablonun oluşmasına neden oldu:

Snapchat'in Büyümesi Instagram Yüzünden Azaldı

Snapchat, Instagram Hikayeler'in yayınlanmasının ardından 2014 yılından beri ilk kez bu kadar düşük yüzdeyle büyüme gösterdi. 2016'nın üçüncü çeyreğinde sadece yüzde 7 büyüyen platform, 153 milyon günlük kullanıcıya ulaştı. Dördüncü çeyrekte ise bu durum daha vahim olmaya başladı, çünkü Snapchat'in büyümesi yüzde 3.2'ye düştü. 

Bu durumda söz artık sizlere kalıyor. Sizce Snapchat mi iyi, yoksa Instagram Hikayeler mi? 

İndir5.2 MB
Snapchat Android
Snapchat Android Android İçin Anlık Resim ve Video Paylaşma Uygulaması

İndir151 MB
Snapchat iOS
Snapchat iOS iPhone İçin Snapchat Uygulaması

Snapchat'e Yeni Arama Özelliği

Snapchat'te Köpek Filtresi Kullanınca Babası Köpek Kafesine Kapattı

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 03.02.2017

Snapchat'in Büyümesi Instagram Yüzünden Yüzde 82 Azaldı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Klasik Yarış Oyun Serisi GTR Geri Dönüyor! Klasik Yarış Oyun Serisi GTR Geri Dönüyor! 2000'li yılların ortalarında çıkış yapan ve en başarılı yarış simülasyonu serileri arasında gösterilen GTR serisi geri dönüyor! Hatırlanacağı…
Geleceğin Robotları Madrid'de Görücüye Çıktı Geleceğin Robotları Madrid'de Görücüye ÇıktıBu sene Madrid’de ikincisi düzenlenen Global Robot Expo (GR-EX) fuarının bugün ikinci günü. Dün başlayan ve yarın son bulacak olan fuar, Avrupa’nın… Nokia'nın MWC 2017'de Yer Alacağı Kesinleşti Nokia'nın MWC 2017'de Yer Alacağı KesinleştiKısa süre önce Finlandiyalı telefon şirketi Nokia ile anlaşan HMD Global, Mobile World Congress (MWC 2017) için yerini ayırttı. Şirketin 26…
Pokemon Go, 7 Aydan Kısa Sürede 1 Milyar Dolar Kazandı Firefox OS Tamamen Öldü!

ÇOK OKUNAN HABERLER

SOSYAL MEDYA HABERLERİ

Tamindir E-Bülten