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Snapchat'te Köpek Filtresi Kullanınca Babası Köpek Kafesine Kapattı

kopek filtresi kafese kapattırdı

Günden güne artan popülaritesi ile sosyal medyanın önemli bileşenlerinden biri haline gelen Snapchat, özellikle genç kesim tarafından aktif olarak kullanılıyor. Snapchat’in fotoğraf filtreleri de bu sosyal platformun olmazsa olmaz parçalarından biri haline gelirken, fotoğraf filtreleri bu kez ilginç bir olayla gündeme geldi oturdu.

ABD’de yaşanan sıra dışı olayda 42 yaşındaki baba Rolando Cruz, kızının köpek filtreli fotoğraflarını diğer sosyal ağlarda görünce sinirine hakim olamadı ve 17 yaşındaki kızını tam 3 gün boyunca bir köpek kafesine kapattı. Bu üç gün boyunca da kızını köpek maması ve küçük bir kapta su ile besledi. Kızının köpeğe benzeme çabasına oldukça sinirlenen baba tutuklanırken, kız da ailenin yanından alınıp babaannesinin evine gönderildi.

Sosyal medyada olan bazı olaylar aile trajedilerine yol açabiliyor. Bu noktada polis ya da yetkili merciler devreye girebiliyorlar. Çoğunlukla bu trajedilerinin yine sosyal medyada yankılarını duyuyoruz ancak bağnaz bazı tepkilerin önüne geçmek çoğu zaman mümkün olamıyor. 

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Snapchat Android Android İçin Anlık Resim ve Video Paylaşma Uygulaması

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Snapchat Filtreleri Moda Haftasında Gerçeğe Dönüştü

Snapchat İlginç Filtrelerini Artık Mağazasından Satacak!

Snapchat'te Özel Filtreler Yapmak Artık Daha Kolay

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Yazar: - 05.01.2017

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