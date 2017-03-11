Snapchat'ten Android'e Yeni Ana Ekran Özelliği

Birçok uygulamanın uzun süredir kullandığı ana ekrana kısayol ekleme özelliği, Snapchat'e de geliyor. Uygulamanın beta sürecindeki yeni güncellemesi ile artık bitmoji kullanan arkadaşlarınızı ana ekranınıza ekleyebileceksiniz.

Snapchat 10.4 beta güncellemesi ile birlikte gelecek olan kısayol özelliğinin sadece Android kullanıcılarına özel olacağı da belirtildi. Tabii bu kısıtlamanın iOS cihazların, böylesine bir kısayol ekleme özelliğine sahip olmayışından kaynaklandığı da söylendi. Güncellemenin yayınlanmasıyla birlikte kullanıcıların 1 ile 4 kadar arkadaşlarını kolayca ana ekrana eklemesinin mümkün olacağının da altı çizildi.

10.4'ün yayınlanmasının arından Android kullanıcıları, kullandıkları telefon üreticilerine göre farklılık gösterse de, ana ekrana widget ekleme bölümüne geldiklerinde, Snapchat başlığı altında iki farklı widget görecekler. Bunlardan ilki dört arkadaşı, ikincisi de tek bir arkadaşınızı ana ekrana eklemenize yardımcı olacak. İstediğiniz seçimi yaptıktan sonra bu arkadaşlarınızın kullandığı bitmojiler ekranınızda görünecek ve boyutlarını istediğiniz gibi ayarlayarak, daha kolay bir kullanım elde edebileceksiniz.

Bu özelliği kullanabilmek için yeni güncellemenin APK'sını edinebileceğiniz gibi, Google Play üzerinden beta kullanıcısı olarak isminizi yazdırırsanız, önce bu ve sonra gelecek olan güncellemelerin beta sürümelerine ulaşabilirsiniz.

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