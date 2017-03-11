?     Geri Bildirim
TamindirHaberYazılımSnapchat'ten Android'e Yeni Ana Ekran Özelliği

Snapchat'ten Android'e Yeni Ana Ekran Özelliği

Android ana ekran bitmoji kısayol

Birçok uygulamanın uzun süredir kullandığı ana ekrana kısayol ekleme özelliği, Snapchat'e de geliyor. Uygulamanın beta sürecindeki yeni güncellemesi ile artık bitmoji kullanan arkadaşlarınızı ana ekranınıza ekleyebileceksiniz. 

Snapchat 10.4 beta güncellemesi ile birlikte gelecek olan kısayol özelliğinin sadece Android kullanıcılarına özel olacağı da belirtildi. Tabii bu kısıtlamanın iOS cihazların, böylesine bir kısayol ekleme özelliğine sahip olmayışından kaynaklandığı da söylendi. Güncellemenin yayınlanmasıyla birlikte kullanıcıların 1 ile 4 kadar arkadaşlarını kolayca ana ekrana eklemesinin mümkün olacağının da altı çizildi.

10.4'ün yayınlanmasının arından Android kullanıcıları, kullandıkları telefon üreticilerine göre farklılık gösterse de, ana ekrana widget ekleme bölümüne geldiklerinde, Snapchat başlığı altında iki farklı widget görecekler. Bunlardan ilki dört arkadaşı, ikincisi de tek bir arkadaşınızı ana ekrana eklemenize yardımcı olacak. İstediğiniz seçimi yaptıktan sonra bu arkadaşlarınızın kullandığı bitmojiler ekranınızda görünecek ve boyutlarını istediğiniz gibi ayarlayarak, daha kolay bir kullanım elde edebileceksiniz. 

android ana ekran snapchat

Bu özelliği kullanabilmek için yeni güncellemenin APK'sını edinebileceğiniz gibi, Google Play üzerinden beta kullanıcısı olarak isminizi yazdırırsanız, önce bu ve sonra gelecek olan güncellemelerin beta sürümelerine ulaşabilirsiniz. 

İndir5.2 MB
Snapchat Android
Snapchat Android Android İçin Anlık Resim ve Video Paylaşma Uygulaması

İndir151 MB
Snapchat iOS
Snapchat iOS iPhone İçin Snapchat Uygulaması

Instagram, Snapchat'in 'Yer Çıkartmaları' Özelliğini de Kopyaladı

Snapchat Kendi Drone'unu Üretiyor

Snapchat Android'e İhanet Ediyor

Editöre Yaz:
Yazar: - 11.03.2017

Snapchat'ten Android'e Yeni Ana Ekran Özelliği İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Facebook, Oculus Rift'e Ses Tanıma Özelliği Ekledi Facebook, Oculus Rift'e Ses Tanıma Özelliği Ekledi Facebook bugün yaptığı açıklamayla gerçeklik başlıkları Oculus Rift ve destek verdiği GearVR için ses tanıma özelliğini duyurdu. Bu özellik…
38 Android Telefonda Virüsler Önceden Yüklü Geliyor 38 Android Telefonda Virüsler Önceden Yüklü Geliyorİşletmelerce kullanılan anti-virüs programları, 38 Android telefonda önceden yüklenmiş kötücül yazılımlar tespit ettiler. Telefon üreticileri… Sonunda Cadillac'da Dile Geldi Sonunda Cadillac'da Dile GeldiAslında neredeyse birkaç sene içerisinde tüm arabalar konuşacaklar. Ama otomotiv tarihinde bir ikon olarak kabul edilen Cadillac'ın bu özelliğe…
Microsoft Cortana'nın İkinci Sürümü Sonunda iPhone Cihazlara da Geliyor Friday The 13th: The Game'den Yeni ve Korkunç Bir Video Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

YAZILIM HABERLERİ

Tamindir E-Bülten