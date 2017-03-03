Sniper Arena
Bu oyunda herkes keskin nişancı.
Sniper Arena, dünya genelinde en iyi keskin nişancıları bir araya getiren aksiyon yüklü bir mobil oyun. Android platformuna ücretsiz çıkış yapan keskin nişancı (sniper) oyununda geniş haritalarda teke tek veya takımlar halinde kapışıyorsunuz. Tek atışla düşmanlarınızı temizleyebildiğiniz gibi dikkatsiz olursanız onlarla aynı kaderi paylaşıyorsunuz.
Tanıtım görsellerinden biraz daha düşük kalitede görsellerle bizleri karşılamasıyla biraz üzen sniper oyununda deatmatch, takım halinde deatmatch ve 8 gerçek oyuncuya kadar haritada kapışma fırsatı sunan domination olmak üzere üç mod yer alıyor. Hangi modda oynarsanız oynayın sıralamaya girebilmek için mücadele ediyorsunuz. Maçlara girmeden oyuncu eşleştirmesi yapıldığından, canlı sohbet seçeneği de olduğundan aktif internet bağlantınızın olması gerekiyor.
Günlük görevler de içeren oyunda maç kazandıkça yeni ekipmanların kilidini açıyorsunuz. Birçok keskin nişancı tüfeği, mühimmat, kamuflaj ve özel ekipman mağazada yer almakta.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- Nordcurrent
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