Sniper Arena, iPhone ve iPad’de oynanabilen ücretsiz en iyi online keskin nişancı (sniper) oyunlarından biri. Orta kalitede grafikler sunmasına karşın farklı oyun modları ve yükseltme seçenekleriyle bu açığını kapatıyor. iOS cihazınızda gerçek oyunculara karşı oynayabileceğiniz sniper oyunu arıyorsanız tavsiye ederim.

Deatmatch, takım halinde deatmatch ve 8 gerçek oyuncuyu aynı haritada buluşturan domination modlarını içeren Sniper Arena oyununda rakipleriniz bot yerine gerçek kişiler olduğundan maçlar daha zorlu, mücadeleci ruhla geçiyor. Tek atışta düşmanınızı kafadan indirebildiğiniz gibi her an düşmanınızla aynı kaderi paylaşabiliyorsunuz. Oynadıkça açacağınız kamuflaj, özel ekipmanlarla kendinizi gizleme şansına sahipsiniz.

Yükseltilebilir ve özelleştirilebilir farklı keskin nişancı tüfekleri içeren aksiyon yüklü oyunda dilerseniz günlük görevlere de katılabiliyorsunuz. Günlük görevler, maçlara katılmak istemediğiniz vakit ekstra kazanç sağlamak adına bir alternatif diyebilirim. Bu noktada oyun içi satın alımdan da bahsetmek gerekiyor. Oyunda farklı silahları, ekipmanları, modları gerçek para harcayarak ta satın alabiliyorsunuz. Emek harcayarak çok daha uzun sürede sahip olmanız da mümkün tabii ki.