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Sniper Elite 4 İçin DirectX 12 ve PS4 Pro Desteği Onaylandı

Sniper Elite 4

Sniper Elite serisinin en son çıkan oyunu olan Sniper Elite 4, çok kısa zamanda sevenleriyle buluşacak. Yeni oyunu bekleyenler için harika müjdeler geldi. Sniper Elite 4'ün DirectX 12 ve Playstation 4 Pro desteğini alacağı doğrulandı. Bu durum oyunun PC ve Playstation platformlarında oyunun çok güçlü olacağı anlamına geliyor.

Rebellion, Sniper Elite 4'ün Playstation 4 Pro için optimize edileceğini doğruladı. Bu, oyunun oyunculara daha hızlı yükleme süreleri, artırılmış kare hızı (FPS) ve iyileştirilmiş ışıklandırma sağlayacağı anlamına geliyor.

Playstation 4 Pro'daki oyuncular, Sniper Elite 4'de, daha iyi aydınlatmanın ve artan yansıma kalitesinin yanı sıra artan çizim mesafeleri ve geometri seviyesini de deneyimleyecekler. Genel olarak, Playstation 4 sahibi biriyle karşılaştırıldığında, PS4 Pro oyuncuları daha iyi bir görsel deneyim yaşayacaklar. 

PC kullanıcıları için de herkesin merakla beklediği DirectX 12 büyük önem taşıyor. Çünkü Windows 10 ile gelen DirectX 12 desteğinin en iyi örnekleri merak ediliyor. Dolayısıyla Sniper Elite 4'ün performansı, ilerleyen dönemlerde kıyas yapmak için bize yardımcı olacak. Ayrıca, Windows 10'a geçiş yapmayanların endişelenmesine de gerek yok, oyun DirectX 11'i de destekleyecek.

Sniper Elite 4'ün Playstation 4, Xbox One ve PC için 14 Şubat tarihinde piyasaya sürüleceğini söyleyelim. Yani sevgililer günü için bir planınız yoksa, Sniper Elite 4'de iyi vakit geçirebilirsiniz. 

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Sniper Elite 4
Sniper Elite 4 Keskin Nişancı Temalı Aksiyon Oyunu

Sniper Elite 4 Önümüzdeki Şubata Ertelendi

Sniper Elite 4 Resmi Olarak Duyuruldu

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Yazar: - 06.02.2017

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