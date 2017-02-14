Sniper Elite 4 Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Rebellion tarafından geliştirilen 2. Dünya Savaşı temalı sniper oyunu Sniper Elite 4 yeni çıkış yaptı. Oyunun çıkışı ile birlikte Sniper Elite 4 sistem gereksinimleri de belli oldu. Rebellion'ın Sniper Elite 4 sistem gereksinimlerini açıklamakta bir hayli geç kaldığını söyleyebiliriz. Genelde oyunlar çıkmadan birkaç hafta öncesinde sistem gereksinimleri ya da demo versiyonları paylaşılır. Bu sayede oyuncular, oyunu satın almadan önce bilgisayarlarının yeterli performansı sunup sunmayacağını öğrenebilir.

Sniper Elite 4'ün sistem gereksinimlerine genel olarak baktığımızda ortalama seviyede bir bilgisayarın oyunu çalıştıracağını söyleyebiliriz. Sniper Elite 4 sistem gereksinimleri minimum sistem gereksinimleri ve önerilen sistem gereksinimleri olarak ayrılıyor. Minimum sistem gereksinimleri oyunu çalıştırabilmeniz için ihtiyacınız olan donanım gücünü ifade ediyor ve 30 FPS civarında oyunu oynamanızı mümkün kılıyor. Önerilen sistem gereksinimleri ise oyunu 60 FPS civarında akıcı bir şekilde oynamak için ihtiyaç duyduğunuz donanım gücünü ifade ediyor. Dilerseniz Sniper Elite 4 minimum ve önerilen sistem gereksinimlerine göz atalım:

Sniper Elite 4 Minimum Sistem Gereksinimleri

- Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10 işletim sistemi - Sadece 64 bit

- Intel Core i3 2100 veya eşdeğer özelliklere sahip bir AMD işlemci

- 4 GB RAM

- 2 GB video belleğe sahip AMD Radeon HD 7870 veya Nvidia GeForce GTX 660 ekran kartı

Sniper Elite 4 Önerilen Sistem Gereksinimleri

- Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10 işletim sistemi - Sadece 64 bit

- Intel Core i7 3770 veya eşdeğer özelliklere sahip bir AMD işlemci

- 8 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 480 ekran kartı

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