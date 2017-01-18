?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyunSniper Ghost Warrior 3 Açık Beta Tarihi Belli Oldu

Sniper Ghost Warrior 3 Açık Beta Tarihi Belli Oldu

Sniper Ghost Warrior 3 Açık Beta Tarihi Belli Oldu

Eğer Sniper Ghost Warrior 3 oyununu çıkışından önce oynayıp test etmek istiyorsanız size güzel bir haberimiz var. Sniper Ghost Warrior 3'ün geliştiricisi CI Games geçtiğimiz haftalarda şu an geliştirilme aşamasında olan oyunu için uzun oynanış videoları yayınlanmıştı. Bu oynanış videolarında oyunun yüksek kaliteli grafikleri dikkat çekmekteydi. Ayrıca bu videolar oyun mekanikleri hakkında da bize fikir veriyordu. Ülkemizde birçok oyun severin heyecanla beklediği Sniper Ghost Warrior 3 için bir açık beta düzenlenecek ve bütün oyuncular bu betada oyunu test etme imkanına sahip olacak. Sniper Ghost Warrior 3 beta başlangıç tarihi ise 3 Şubat 2017.

Sniper Ghost Warrior 3 beta sürümünde oyunun Cut Off ve Blockout bölümlerini oynayabileceğiz. Cut Off görevinde düşmanın muhabere tesisine sızmaya ve uydu iletişim sistemlerini yeniden yönlendirmeye çalışacağız. Blockout görevinde ise oldukça sıkı bir şekilde korunan bir savaş suçlusunun yerini tespit etmeye ve onu ortadan kaldırmaya çalışacağız.

Sniper Ghost Warrior 3 ülkemizde yoğun ilgi görecek bir sniper oyunu olacak gibi görünüyor. Oyunu betasına katılmak için bu adres üzerinden kayıt olabilirsiniz:

http://sniperghostwarrior3.com/beta/

Oyuna ön sipariş vermek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

İndir
Sniper Ghost Warrior 3
Sniper Ghost Warrior 3 Açık Dünya Tabanlı FPS Oyunu

Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Ocak 3. Hafta)

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 18.01.2017

Sniper Ghost Warrior 3 Açık Beta Tarihi Belli Oldu İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Pokemon Go'nun Yeni Güncellemesinde Müthiş Detaylar Açığa Çıktı Pokemon Go'nun Yeni Güncellemesinde Müthiş Detaylar Açığa Çıktı Geçtiğimiz yaz ayına damgasını vuran efsane oyun Pokemon Go'nun yeni bir güncellemesi yayınlandı. Son yayınlanan güncelleme ile Android işletim…
Bilim Adamları Lazerle Fareleri Zombiye Dönüştürdüler! Bilim Adamları Lazerle Fareleri Zombiye Dönüştürdüler!Eğer zombilerin sadece filmlerdei oyunlarda ve kurgu eserlerde yer alan bir şey olduğunu düşünüyorsanız yanıldığınızı üzülerek söylememiz… Twitter'ın Yeni Vine Camera Uygulaması Yayınlandı Twitter'ın Yeni Vine Camera Uygulaması YayınlandıTwitter’ın 2013 yılında iOS ve Android platformuna açtığı Vine video paylaşım uygulaması aldığı son güncellemeyle kullanıcılara veda…
Telegram'a Sesli Arama Geliyor CIA Belgelerine Artık İnternet Üzerinden Herkes Ulaşabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ

Tamindir E-Bülten