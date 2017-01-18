Sniper Ghost Warrior 3 Açık Beta Tarihi Belli Oldu

Eğer Sniper Ghost Warrior 3 oyununu çıkışından önce oynayıp test etmek istiyorsanız size güzel bir haberimiz var. Sniper Ghost Warrior 3'ün geliştiricisi CI Games geçtiğimiz haftalarda şu an geliştirilme aşamasında olan oyunu için uzun oynanış videoları yayınlanmıştı. Bu oynanış videolarında oyunun yüksek kaliteli grafikleri dikkat çekmekteydi. Ayrıca bu videolar oyun mekanikleri hakkında da bize fikir veriyordu. Ülkemizde birçok oyun severin heyecanla beklediği Sniper Ghost Warrior 3 için bir açık beta düzenlenecek ve bütün oyuncular bu betada oyunu test etme imkanına sahip olacak. Sniper Ghost Warrior 3 beta başlangıç tarihi ise 3 Şubat 2017.

Sniper Ghost Warrior 3 beta sürümünde oyunun Cut Off ve Blockout bölümlerini oynayabileceğiz. Cut Off görevinde düşmanın muhabere tesisine sızmaya ve uydu iletişim sistemlerini yeniden yönlendirmeye çalışacağız. Blockout görevinde ise oldukça sıkı bir şekilde korunan bir savaş suçlusunun yerini tespit etmeye ve onu ortadan kaldırmaya çalışacağız.

Sniper Ghost Warrior 3 ülkemizde yoğun ilgi görecek bir sniper oyunu olacak gibi görünüyor. Oyunu betasına katılmak için bu adres üzerinden kayıt olabilirsiniz:

http://sniperghostwarrior3.com/beta/

Oyuna ön sipariş vermek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

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