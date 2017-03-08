Sniper: Ghost Warrior 3 Bir Kez Daha Ertelendi

CI Games yani City Interactive firması tarafından geliştirilen sürükleyici keskin nişancılık oyunu serisinin son oyunu olacak olan Sniper: Ghost Warrior 3, 2.kez ertelendi.

Sniper: Ghost Warrior 3, ilk olarak 2017'nin Ocak ayında çıkış yapacaktı. Fakat planların yolunda gitmemesi sonucu, oyunun çıkış tarihi 4 Nisan 2017'ye ertelendi. Son yaşanan gelişmeler sonucu yapılan açıklamalarda, yeni çıkış tarihi 25 Nisan olarak açıklandı. CI Games, bu 3 haftalık erteleme süresini oyunun açık beta sürümünü değerlendirerek bazı geliştirmeler yapmak için kullanacağını belirtiyor.

"Sniper: Ghost Warrior serisine açık dünya deneyimini katarak seriye yeni bir soluk getirmek için gece gündüz çalıştık." şeklinde bir açıklamada bulunan CI Games CEO'su Marek Tyminski, bu açıklama ile oyunu uzun süredir bekleyen oyuncuların, bu bekleyişlerinin boşa olmadığını açıklamış oluyor. Tyminski ayrıca "Oyunumuzu tekrar ertelemek çok talihsiz bir karar olsa da dünya genelindeki tüm oyuncularımıza oyunun piyasaya çıktığı ilk günden itibaren çok iyi bir deneyim sunmak için bazı son geliştirmeleri de yapmalıyız. Gösterdikleri sabır için de tüm oyuncularımıza teşekkür ederiz, bu bekleyişin sabırlarına değeceğini temin ederiz." şeklinde açıklamalarda da bulundu.

Sniper: Ghost Warrior 3'ün Sistem Gereksinimleri Açıklandı