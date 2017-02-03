Sniper Ghost Warrior 3'ü Ücretsiz Oynama Şansını Kaçırmayın!

Daha önceden yayınlanan oynanış videolarıyla büyük beğeni kazanan Sniper Ghost Warrior 3, Nisan ayının başında çıkış yapacak. Fakat oyun resmi olarak çıkmadan önce Sniper Ghost Warrior 3 beta sürümü ile oyunun bir bölümünü ücretsiz olarak oynama imkanına sahip olacağız. Bugün, yani 3 Şubat Cuma tarihinde başlayacak Sniper Ghost Warrior 3 açık betasında bütün oyunculara oyundaki 2 bölümü oynama fırsatı verilecek. Cut Off adlı görevde düşman üssüne gizlice sızarak uydu iletişim sistemlerini yeniden yönlendirmeye çalışacağız. Diğer bölüm olan Blockout ise bir suikast görevi. Bu bölümde sıkı bir şekilde korunan bir savaş suçlusunun yerini tespit etmeye ve bu savaş suçlusunu ortadan kaldırmaya çalışacağız.

Sniper Ghost Warrior 3, oyunculara kendi oyun stillerini yaratma imkanı veren bir FPS oyunu. Dilerseniz oyunu klasik bir sniper oyunu gibi oynayarak keskin nişancı tüfeklerinde ustalaşabilir, dilerseniz gizlice hareket etmekte ve suikastte yoğunlaşarak bir hayalet olabilir, dilerseniz etrafı mermi gölüne çevirmek için makinalı, pompalı tüfekler ve patlayıcılar kullanmada ustalaşabilirsiniz. Üstelik bu 3 alandaki yetenekleri birleştirip özel bir savaş sitli de ortaya çıkarabilirsiniz.

Bir hayli yüksek grafik kalitesine sahip olan Sniper Ghost Warrior 3'ün minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 Bit işletim sistemi (Windows 7 ve üst versiyonları)

- 3.5 GHz i5 6600K veya 3.9 GHz AMD FX 6350 işlemci

- 8 GB RAM

- 2 GB GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7850 ekran kartı

- DirectX 11

- 50 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı

Oyunun betasına kayıt olmadıysanız bu başlantıyı kullanabilirsiniz:

http://sniperghostwarrior3.com/beta/

Oyunun betasını Steam üzerinden indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Denuvo, Korsanlar Karşısında Teslim Bayrağını Çekti

AMD Ryzen ve Vega Çıkış Tarihi Belli Oldu!

EA, Yeni Need for Speed Oyununu Duyurdu