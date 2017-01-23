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Sniper: Ghost Warrior 3'ün Sistem Gereksinimleri Açıklandı

City Interactive firması tarafından geliştirilen FPS türündeki Sniper: Ghost Warrior serisinin 3. oyunu için sistem gereksinimleri belli oldu.

Serinin yeni oyunu olan Sniper: Ghost Warrior 3, PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için geliştirilen bir oyun. Oyunun çıkış tarihi 4 Nisan 2017 olarak belirtilmişti. Fakat beta sürümü 3 Şubat tarihinde başlangıcını yapacak. Bu beta sürüme bu linkten kayıt olabilirsiniz.

Ayrıca Sniper: Ghost Warrior 3, oyunculara oldukça geniş olan 27kmcivarında bir harita sunuyor. Oyunda sunulan toplam alanın böyle büyük olması taktiksel shooter oyunlarını seven kitleyi oldukça cezbedebilecek bir özellik. 

Sniper: Ghost Warrior 3'ün PC sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 64-bit
İşlemci: i5 6600K 3.5 GHz veya AMD FX-6350 3.9 GHz
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 2GB veya AMD Radeon HD 7850 2GB
DirectX: Versiyon 11
Depolama: 50 GB boş alan

Önerilen

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 veya sonrası
İşlemci: AMD FX 8350 Wraith veya Intel Core i7 4790 veya dengi
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: AMD Radeon™ RX 480 4GB veya NVIDIA GeForce(R) GTX 1060 3GB
DirectX: Versiyon 11
Depolama: 50 GB boş alan

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Sniper Ghost Warrior 3
Sniper Ghost Warrior 3 Açık Dünya Tabanlı FPS Oyunu

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Sniper: Ghost Warrior 2
Sniper: Ghost Warrior 2 FPS Oyunu

Sniper Ghost Warrior 3 Açık Beta Tarihi Belli Oldu

Sniper Ghost Warrior 3'ün Tanıtım Videosu Yayınlandı

Yazar: - 23.01.2017

Sniper: Ghost Warrior 3'ün Sistem Gereksinimleri Açıklandı İçin Yorum Yaz

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