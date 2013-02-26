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Soft4Boost Any Uninstaller
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Soft4Boost Any Uninstaller

7.2.9.693
Soft4Boost Any Uninstaller İndir Hemen İndir

13.45 MB
Editör Puanı: 3.5/5
3.5

2 Kullanıcı: 5/5

5
Soft4Boost Any Uninstaller
Soft4Boost Any Uninstaller
Can Erdil Şentürk Son güncelleme 53 dakika önce

Soft4Boost Any Uninstaller basit ve performanslı bir program kaldırma aracıdır. Sadece kaldırmak istediğiniz programı seçerek kaldırma işlemini başlatmanız programın çalışması için yeterlidir.

Program yükleme kalıntıları için ileri seviye arama özelliğine sahiptir. İstenmeyen veya bozuk yükleme yapılmış programları kaldırmak da ücretsiz program ile mümkündür.

Not: Reklam destekli program tarayıcınızın anasayfasını ve varsayılan arama motorunu değiştirme önerisinde bulunan eklentilerle birlikte gelmektedir. Programın yüklenmesi ve çalışması için bu eklentilerin kurulumu zorunlu değildir, yükleme sırasında bu eklentileri devre dışı bırakabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1,818
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Soft4boost.com

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