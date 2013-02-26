Soft4Boost Any Uninstaller7.2.9.693
Soft4Boost Any Uninstaller basit ve performanslı bir program kaldırma aracıdır. Sadece kaldırmak istediğiniz programı seçerek kaldırma işlemini başlatmanız programın çalışması için yeterlidir.
Program yükleme kalıntıları için ileri seviye arama özelliğine sahiptir. İstenmeyen veya bozuk yükleme yapılmış programları kaldırmak da ücretsiz program ile mümkündür.
Not: Reklam destekli program tarayıcınızın anasayfasını ve varsayılan arama motorunu değiştirme önerisinde bulunan eklentilerle birlikte gelmektedir. Programın yüklenmesi ve çalışması için bu eklentilerin kurulumu zorunlu değildir, yükleme sırasında bu eklentileri devre dışı bırakabilirsiniz.
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5- Soft4Boost Any Uninstaller 5.1.1.283 için lucyvanpelt dedi ki;
Mükemmel 1 program ! kaldıramadığı veya zorlandığı 1 programa rastlamadım bugüne kadar. Teşekkürler !
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5- Soft4Boost Any Uninstaller 5.1.1.283 için Ezgi Melody dedi ki;
Mükemmel 1 program ! kaldıramadığı programa - yapışkan dosyaya yada uzantıya rastlamadım bugüne kadar ! Teşekkürler Tam indir !!!Artı Yönleri: Tüm programları ( en inatçı ve yapışkanları bile ) kaldırabiliyor.
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Soft4Boost Any Uninstaller 4.9.1.237 için haydar uzuner dedi ki;
teşekkürler güzel program beğendim
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1,818
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Soft4boost.com
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