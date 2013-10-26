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Soft4Boost Device Uploader
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Soft4Boost Device Uploader

5.0.5.515
Soft4Boost Device Uploader İndir Hemen İndir

24.26 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Soft4Boost Device Uploader
Can Çevrim Son güncelleme 42 dakika önce

Medya dosyalarınızı hızlı ve pratik bir şekilde akıllı telefonlarınız veya taşınabilir cihazlarınız üzerine aktarabileceğiniz Soft4Boost Device Uploader, oldukça kullanışlı ve güvenilir bir dosya yönetim programıdır.

Resim ve videolarınızı modern cihazlarınız üzerine aktarmak, Soft4Boost Device Uploader ile her zamankinden çok daha kolay bir hal alıyor.

Oldukça basit ve kullanışlı olan arayüzü sayesinde dosya transferi işlemlerini normalden çok daha hızlı bir şekilde yapmanıza olanak sağlayan yazılım, kolay kullanımı sayesinde her seviyeden bilgisayar kullanıcısı tarafından rahatlıkla kullanılabilir.

iPod, iPad, iPhone, Sony PSP, Creative Oynatıcılar, iRiver, harici diskler ve taşınabilir USB bellekler üzerine müzik, fotoğraf ve videolarınızı kolayca aktarmanıza izin veren Soft4Boost Device Uploader'ı çok seveceğinize eminim.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
Toplam:
286
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Soft4Boost

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