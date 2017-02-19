Sokoban Galaxies 3D
Kutulara yeşil bölgelere taşımalısınız.
Sokoban Galaxies 3D, Android platformunda uzay temalı bulmaca oyunu olarak yerini alıyor. Ücretsiz indirip satın alım yapmadan keyifle oynayabiliyorsunuz.
Oyunda sürünerek ilerleyen bir uzaylıyı kontrol ediyorsunuz. Kutuları sürükleyerek yeşil bölgelere taşımaya çalışıyorsunuz. Tüm kutuları işaretli bölgelere getirdiğinizde daha fazla kutunun yer aldığı, daha karmaşık yolları olan sonraki bölüm karşılıyor sizleri. Uzaylıyı hareket ettirmek, kutuları taşımak için oyun alanının altındaki butonları kullanıyorsunuz. Kontroller dışında kamera açısını değiştirme, 2 boyutlu/3 boyutlu ayarı da bulunuyor aynı yerde.
Kutuları veya benzeri objeleri yerlerine taşımaya dayanan bir bulmaca oyunu olan sokobanın uzay sürümü olan Sokoban Galaxies 3D, belli bir noktadan sonra kafa karıştırmaya başlayan bölümler içeren bulmaca oyunlarından keyif alıyorsanız ilginizi çekecektir.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.3 ve üzeri
- Üretici:
- Clockwatchers Inc
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