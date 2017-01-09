Sokoban Mega Mine, bazı yerleri birden fazla kez oynayarak geçebileceğiniz zorlu bölümler içeren madencilik oyunu. Sadece Android platformunda karşımıza çıkan oyunda zorlu kazı sonrasında altına ulaşmaya çalışan madenciye yardımcı oluyoruz.

Parlak altınlara oldukça yaklaşan karakterimizin önündeki tek engel tahta kutular. Yolunu kapatarak ona zor anlar yaşatan kutuları yolundan çekerek altını bulmasını ve kutusuna yüklemesini sağlıyoruz. Her bölümde altına ulaşmak biraz daha zorlaşıyor ve başta birkaç hareketle tamamladığımız oyun, içinden çıkılmaz bir hal almaya başlıyor. Yeri gelmişken, bölümü 25 adımda bitirmeyi başarırsanız 3 yıldız alıyorsunuz. Hareket sınırını aştığınızda da sonraki bölüme geçiyorsunuz ancak 1 yıldız veriliyor.

Bulmaca öğeleri içeren sürükleyici madencilik oyununda karakterimiz adım adım ilerliyor. Engel teşkil eden kutuları çekmek için bu tuşları kullanıyoruz. Soldaki geri tuşunu kullanarak ta adımımızı geri alabiliyoruz. Sağdaki yeniden başlat ta tahmin edeceğiniz üzere kafanızın iyice karıştığı bir bölüme denk geldiğinizde tek dokunuşla bölümü başa sarmanızı sağlıyor.