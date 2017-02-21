Solid Soccer
Dünya genelinde oyunculara karşı maç yapın.
Solid Soccer, ilk olarak iOS platformuna çıkış yapan ücretsiz futbol oyunu. Minimalist görsellere sahip gerçek zamanlı çok oyunculu (multiplayer) futbol oyunu, dokunmatik ekranlar için özel olarak tasarlanmış. Hem iPhone hem de iPad’de aynı rahatlıkla oynamak, keyif almak mümkün.
Tamamen ücretsiz futbol oyunları arasından görsel çizgilerinden ziyade kolay oynanış sunmasıyla ayrılıyor Solid Soccer. Oyuncularınızı topa yönlendirmek, top sürmek, pas vermek, gol atmak kısacası her türlü hareketi basit dokunuşlarla yapabiliyorsunuz. Tabii ki bu, oyunun kolay olduğu anlamına gelmiyor. Karşı takımı yöneten sizin gibi gerçek oyuncu olduğundan maçlar kıran kırana geçiyor.
Oyuncularınızı antrenmanlarla daha da güçlendirip rüya takımınızı kurabildiğiniz online futbol oyununda lig, hızlı maç ve eğitim seçenekleri mevcut. Tümü ücretsiz ancak ilerleme durumunuza göre açılıyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 9.3 ve üzeri
- Üretici:
- Raketspel AB
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