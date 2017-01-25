Solitaire Neden Windows'un Vazgeçilmez Bir Parçası?

Windows işletim sistemiyle özdeşleşen, en başarılı vakit öldürme araçlarından olan Solitaire oyununun bu işletim sistemi içinde yer almasının gerçek sebebini hiç merak etmiş miydiniz? Windows işletim sistemi içinde Solitaire ile ilk olarak Windows 3.0 zamanında karşılaşmıştık. 1990 yılında Windows işletim sistemine dahil edilen Solitaire inanılmaz bir popülerlik kazanmıştı. Yediden yetmişe her yaştan oyuncuya hitap eden oyun çalışıyormuş gibi görünmemizi sağlamakta, ofis saatlerimizi renklendirmekteydi. Hatta Solitaire'in iş verimliliğini azalttığına dair kaygılar ortaya çıkmış, 2006 yılında Amerika'da bir çalışan ofiste Solitaire oynadığı için işten atılmıştı.

Peki Microsoft bu oyuna neden Windows içinde yer verme kararı almıştı? Bu durumun sebebi 90'lı yılların koşullarıyla açıklanıyor. Windows 3.0 işletim sisteminin yayınlandığı o dönemde grafiksel arayüze sahip olan ve fare ile kullanılan bilgisayar yeni yeni yaygınlaşıyordu. Microsoft da kullanıcıları bu modern arayüze alıştırabilmek için Solitaire oyununu güzel bir çözüm olarak görmüştü. Solitaire sayesinde kullanıcılar kolayca sürükle - bırak hareketini öğrenerek pratik yapabileceklerdi. Ayrıca oyun, işletim sisteminden memnun olmayan kullanıcıları sakinleştirmek için de mantıklı bir çözümdü.

Windows'un diğer karakteristik oyunları olan Mayın Tarlası, Hearts ve Freecell de Solitaire gibi büyük bir planın parçalarıydı. Mayın Tarlası kullanıcılara farenin sol ve sağ tuşlarını kullanmayı öğretiyordu. Hearts Windows işletim sisteminin ağ yeteneklerini sergiliyordu. FreeCell ise bir test niteliğindeydi. Bu oyun 32 bit uygulamaların 16 bit sistemlerle uyumlu olup olmadığını görmek üzere tasarlanmıştı.

Bilgisayar tarihinin en verimlilik düşmanı oyunları böyle ortaya çıkmışlardı.

Windows Oyunlarının Atası Solitaire, iOS ve Android Cihazlara da Geldi