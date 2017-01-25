SOLOTÜRK, Tarihi Rekora İmza Attı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava gösteri ekibi SOLOTÜRK pilotları, başarılarına bir yenisini daha ekledi. 2017 yılı gösteri sezonuna hazırlıklarına devam eden SOLOTÜRK, bu kapsamda gerçekleştirdiği “yavaş uçuş” hareketinde F-16’yı 180 kilometre/saat mesafede havada tutmayı başararak kırılması güç bir rekora imza attı.

Kurulduğu yıl olan 2011 yılından beri başarılı gösterileriyle göğsümüzü kabartan SOLOTÜRK ekibinden edinilen bilgilere göre, seyirci önünden selamlama geçişi olan “yavaş uçuş” hareketi hava akrobasi gösterilerindeki en tehlikeli hareketlerden biri, hatta öyle ki dünyada sayısı çok az olan hava akrobasi ekiplerinin hiç biri bu harekete gösterilerinde yer vermiyor. SOLOTÜRK pilotları daha önce de “yavaş uçuş” hareketini 210 kilometre/saat yükseklikte geçmişti. Geçtiğimiz yıl da dünyanın en prestijli hava gösterilerinden olan Fairford İngiltere’de Air Tattoo Hava Gösterisi’nde “yavaş uçuş” hareketini 220 kilometre/saat yükseklikte gerçekleştiren SOLOTÜRK, İngiliz basınından geniş çaplı övgüler almıştı. Bu kadarı bile yeterince etkili olmuşken SOLOTÜRK bu hareketi geliştirdi ve hava akrobasi tarihinde kırılması güç bir rekorun sahibi oldu.

Hava gösteri sezonuna hazırlık kapsamında kırdığı bu rekor ile daha sezon başlamadan sükse yapan SOLOTÜRK’ün 2017 yılında hem Avrupa’da hem de diğer kıtalarda yapacağı gösteriler merakla bekleniyor. Ülkemizin gururu olan SOLOTÜRK pilotları ayrıca Çanakkale’de de şehitlerimiz için bir “Selamlama Uçuşu” gerçekleştirecek.

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