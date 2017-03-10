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Son Derece Ucuza Akıllı Telefon Satın Almak İster misiniz?

thy unutulan eşyalar satılacak

Bildiğiniz üzere, tüm hava yolu şirketleri, “Uçak içerisinde unutulan eşyalardan hava yolumuz sorumlu değildir.” prensibiyle çalışır. Peki, bu uçaklarda unutulan binlerce değerli eşyaya ne olur hiç merak ettiniz mi? Bunlardan kim sorumludur acaba?

Eğer peşine düşmediyseniz, unuttuğunuz her neyse, başkası tarafından çalınmadığı takdirde hava yolunun bünyesinde kalır. Türk Hava Yolları, Dış hatlar uçuşlarında unutulan bavullar dolusu eşyayı her sene açık arttırmayla satıyor. Dün gerçekleştirilen ihaleyi, her sene olduğu gibi Alican Kormaz kazandı.

11 Mart Cumartesi günü Avcılar Çağatay İş Merkezi'nde başlayacak olan satışlarda, binlerce son model cep telefonu, laptop, bilgisayar, fotoğraf makinesi, bebek arabaları, bebek araç koltukları, gözlükler, parfümler yarı fiyatının altında değerlerde satışa sunulacak. Çok uzun yıllardır ihaleyi almayı başaran Korkmaz, piyasanın çok altında sattığı ürünlere talebin her geçen gün arttığını söylüyor.

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İkinci El iPhone Almak Artık Güvenilir Değil

BKM 2016 Alışveriş İstatistik Verilerini Açıkladı 

Yazar: - 10.03.2017

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