Son Güncellemesi ile Kullanıcıları Küplere Bindiren WhatsApp'tan Geri Adım Sinyalleri

İnternete sızan beta güncellemesi, WhatsApp'ın durum güncellemelerinden vazgeçtiğinin sinyallerini verdi.

WhatsApp'in Snapchat ve Instagram'a oldukça benzeyen hikaye özelliğinineklendiği "durum" güncellemelerine gelen tepkiler artınca, uygulama geri adım atıyor gibi görünüyor. Beta uygulamasının "neler değişti kısmının" internete sızan raporu yapılan değişikliklerin giderileceği konsunda bir içeriyor. WhatsApp beta uygulamaları hakkında bilgiler veren WABetaInfo'nun Twitter hesabında da yer alan WhatsApp, 'Tagline' adı verilen özellik ile yazılı durum güncellemelerini geri getirileceğine dair bir iddia yer alıyor.

Her ne kadar bu iddia sadece iOS sistemler için ortaya atılmış olsa da Android sürümlerinin bunu takip etmesi oldukça güçlü bir olasılık. Sızan bilgiye göre kullanıcılar, bu özellik ile tıpkı daha önce yaptıkları gibi yazı ve emojilerle durum güncellemesi yapabilecek. Yani WhatsApp cephesinde her şey eskiye dönecek. Kullanıcılar yeni özelliğe gizlilik ayarları üzerinden düzenleyip ulaşabilecekler.

Whatsapp Durum Özelliği Nasıl Kullanılır?

Whatsapp Durum Güncellemelerine Bildirim Seçeneği Geliyor