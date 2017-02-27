?     Geri Bildirim
TamindirHaberYazılımSon Güncellemesi Ile Kullanıcıları Küplere Bindiren WhatsApp'tan Geri Adım Sinyalleri

Son Güncellemesi ile Kullanıcıları Küplere Bindiren WhatsApp'tan Geri Adım Sinyalleri

Son Güncellemesi ile Kullanıcıları Küplere Bindiren WhatsApp'tan Geri Adım Sinyalleri

İnternete sızan beta güncellemesi, WhatsApp'ın durum güncellemelerinden vazgeçtiğinin sinyallerini verdi.

WhatsApp'in Snapchat ve Instagram'a oldukça benzeyen hikaye özelliğinineklendiği "durum" güncellemelerine gelen tepkiler artınca, uygulama geri adım atıyor gibi görünüyor. Beta uygulamasının "neler değişti kısmının" internete sızan raporu yapılan değişikliklerin giderileceği konsunda bir içeriyor. WhatsApp beta uygulamaları hakkında bilgiler veren WABetaInfo'nun Twitter hesabında da yer alan WhatsApp, 'Tagline' adı verilen özellik ile yazılı durum güncellemelerini geri getirileceğine dair bir iddia yer alıyor.

Whatsapp

Her ne kadar bu iddia sadece iOS sistemler için ortaya atılmış olsa da Android sürümlerinin bunu takip etmesi oldukça güçlü bir olasılık. Sızan bilgiye göre kullanıcılar, bu özellik ile tıpkı daha önce yaptıkları gibi yazı ve emojilerle durum güncellemesi yapabilecek. Yani WhatsApp cephesinde her şey eskiye dönecek. Kullanıcılar yeni özelliğe gizlilik ayarları üzerinden düzenleyip ulaşabilecekler.

Whatsapp Durum Özelliği Nasıl Kullanılır?

Whatsapp Durum Güncellemelerine Bildirim Seçeneği Geliyor

Editöre Yaz:
Yazar: - 27.02.2017

Son Güncellemesi ile Kullanıcıları Küplere Bindiren WhatsApp'tan Geri Adım Sinyalleri İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Shadow of Mordor Devam Oyunu Shadow of War Ufukta Göründü! Shadow of Mordor Devam Oyunu Shadow of War Ufukta Göründü! 2014 yılında çıkış yapan ve tadı damağımızda kalan bir Orta Dünya hikayesine sahip olan aksiyon oyunu Middle-Earth: Shadow of Mordor'un devam…
Alcatel U5, A3, A5 LED Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı Alcatel U5, A3, A5 LED Özellikleri, Çıkış Tarihi ve FiyatıAlcatel, büyük akıllı telefon üreticilerine ve onların amiral gemilerine rağmen, birinci sınıf orta segment telefonlar çıkarmaya devam ediyor.… ZTE'nin Blade V8 Lite ve V8 Mini Cihazları Tam Gençlere Göre ZTE'nin Blade V8 Lite ve V8 Mini Cihazları Tam Gençlere Göre1990'lerin sonunda ve 2000'li yılların başında doğduysanız ZTE'nin Blade V8 Lite ve V8 Mini serisi tam da sizin tercih edebileceğiniz telefonlar.…
2017'de Cloudbleed Sorunu Daha da Büyüyecek Gibi Görünüyor Project CARS 2'ye Ait Yeni Ekran Görüntüleri Ortaya Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

YAZILIM HABERLERİ

Tamindir E-Bülten