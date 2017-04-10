?     Geri Bildirim
TamindirHaberYazılımSon Uyarı! Yarın Windows Vista Tarihe Gömülüyor

Son Uyarı! Yarın Windows Vista Tarihe Gömülüyor

Son Uyarı! Yarın Windows Vista Tarihe Gömülüyor

Microsoft'un Windows Vista'ya vereceği desteği keseceğini daha önce de duyurmuştuk. 11 Nisan itibarıyla artık Windows Vista işletim sistemine verilecek destek Microsoft tarafından sona erdiriliyor. 

Sistem, güvenlik, işletim sistemi güncellemeleri ile hotfix yamalarını artık almayacak. Aslında Windows Vista için desteğini 5 sene önce 10 Nisan 2012'de sona erdirmişti ancak sistem uzatmaları oynuyordu. Bu uzatılmış destek süresi artık sona eriyor ve işletim sistemi karanlığa karışıyor.

Bu durumda hala bu işletim sistemini kullanıyorsanız artık Windows 10'a geçme zamanınız gelmiş demektir çünkü destek süresi tamamlandıktan sonra Vista kullanmak, işletim sistemini PC'nizi güvenlik risklerine ve virüslere açık hale getirecek. Windows Vista'da Microsoft Security Essentials kullananlar için virüs güncellemeleri bir süre daha devam edecek, ancak bu da sürekli bir destek anlamına gelmiyor. Tüm bu sebeplerden dolayı işletim sisteminizi güncellemek ve kişisel dosyalarınızı güvence altına almanız son derece önemli. Eğer tekrar Windows deneyimine devam etmek istiyorsanız, elbette Microsoft, kullanıcıların güvende olması için Windows 10'a geçmelerini salık veriyor.

İndir20 MB
Windows 10
Windows 10 Microsoft'un Yüksek Performanslı ve Güvenli İşletim Sistemi

Firefox'un Windows XP ve Vista Sürümleri Tarihe Karışacak

Google Chrome Artık Windows XP ve Vista'yı Resmi Olarak Desteklemiyor

Windows Vista'nın Ölüm Tarihi Verildi

Editöre Yaz:
Yazar: - 10.04.2017

Son Uyarı! Yarın Windows Vista Tarihe Gömülüyor İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Yeni Galaxy Note 8 Daha Büyük Bir Ekranla Gelecek Yeni Galaxy Note 8 Daha Büyük Bir Ekranla Gelecek Samsung tam Galaxy Note üretim bandından vazgeçecekken birden bire Galaxy Note 8 cihazların üretimini 2017'de gerçekleştireceklerini açıklamıştı.…
Google Yeni Pixel Telefonları İçin LG'ye Katlanabilir OLED Ekran Sipariş Etti Google Yeni Pixel Telefonları İçin LG'ye Katlanabilir OLED Ekran Sipariş EttiGüney Kore basınından gelen raporlara göre Google, LG'ye katlanabilir OLED ekran siparişi için 900 milyar dolar civarında bir ödeme yapmayı önerdi.… Yenilenen Samsung Galaxy Note 7 Görüntülendi Yenilenen Samsung Galaxy Note 7 GörüntülendiYaşanan patlama olaylarından sonra piyasadan çekilen Samsung Galaxy Note 7'nin tekrar döneceği iddialarına, bu sefer de yeni görseller eklendi.…
Dünya Türkiye'yi Google'da Nasıl Arıyor? İnternetten Uçak Bileti Aldı, Hayatının Şokunu Yaşadı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

YAZILIM HABERLERİ