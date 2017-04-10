Son Uyarı! Yarın Windows Vista Tarihe Gömülüyor

Microsoft'un Windows Vista'ya vereceği desteği keseceğini daha önce de duyurmuştuk. 11 Nisan itibarıyla artık Windows Vista işletim sistemine verilecek destek Microsoft tarafından sona erdiriliyor.

Sistem, güvenlik, işletim sistemi güncellemeleri ile hotfix yamalarını artık almayacak. Aslında Windows Vista için desteğini 5 sene önce 10 Nisan 2012'de sona erdirmişti ancak sistem uzatmaları oynuyordu. Bu uzatılmış destek süresi artık sona eriyor ve işletim sistemi karanlığa karışıyor.

Bu durumda hala bu işletim sistemini kullanıyorsanız artık Windows 10'a geçme zamanınız gelmiş demektir çünkü destek süresi tamamlandıktan sonra Vista kullanmak, işletim sistemini PC'nizi güvenlik risklerine ve virüslere açık hale getirecek. Windows Vista'da Microsoft Security Essentials kullananlar için virüs güncellemeleri bir süre daha devam edecek, ancak bu da sürekli bir destek anlamına gelmiyor. Tüm bu sebeplerden dolayı işletim sisteminizi güncellemek ve kişisel dosyalarınızı güvence altına almanız son derece önemli. Eğer tekrar Windows deneyimine devam etmek istiyorsanız, elbette Microsoft, kullanıcıların güvende olması için Windows 10'a geçmelerini salık veriyor.

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