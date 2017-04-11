Son Windows 10 Güncellemesinin Güvenlik Ayarlarına Dikkat Edin!

Microsoft, uzun süredir bekelenen Windows 10 Creators Update isimli güncellemesini sonunda herkesin kullanımına açmaya hazırlanıyor. Fakat bu güncellemeyi bugünden kullanmak isteyenlerin yaptığı geri bildirimlere göre; son Windows 10 Creators Update güncellemesi bazı güvenlik zaafiyetleri taşıyor.

Windows 10 Creator Güncellemesi, içerisinde barındırdığı onlarca yenilik sebebiyle uzun süredir bekleniliyor. Yarın itibarıyla 400 milyon kullanıcı için yayınlanacağı açıklanan bu güncelemeyi bugünden kullanmak isteyenler ise oldukça can sıkıcı bir durum keşfettiler. Daha doğrusu dikkatli olunduğunda herhangi bir probleme sebebiyle vermeyen; ancak dikkatli olunmazsa çoğu kişinin başını ağrıtabilecek bir detay.

Güncellemeyi Windows Güncelleme Aracı üzerinden indirip, henüz Creator Güncellemesi adıyla geçen sürümü bilgisayarlarına kuran Windows 10 kullanıcıları, güncelleme işleminin bitmesinin ardından bilgisayarlarındaki güvenlik ayarlarının sıfırlandığını gördüler. Bu değişiklik, sizin izin vermediğiniz uygulamaların bilgisayarınıza dair bilgiler alması ya da benzeri şeyleri yapmasına sebebiyet vermesi dışında, aslında büyük güvenlik açıkları teşkil etmiyorlar. Fakat bu değişiklik, Microsoft'un kullanıcılarına dair bilgiler topladığını iddia eden kullanıcılar açısından bir başka önemli dayak noktası olarak gösterilmek isteniyor.

Microsoft Değişikliğe Gitti

Çıkan bu haberlerin ardından Microsoft, Creators Güncellemesi üzerinde değişikliğe gitti ve güvenlik kısmında yenilemeler yaptı. Bundan böyle henüz çıkmamış güncellemeleri kullananlar, Microsoft'un kendileri hakkında ne kadar bilgi toplandığını görebilecekler ve bunlara dair düzenlemeler yapabilecekler. Bunların hepsini de yine güvenlik kısmından görebilecekler.

Her ne kadar Microsoft'a kişisel verilerinizi gönderme konusunda canınız sıkılsa da Microsoft açısından bu bilgilerin değeri de bir hayli fazla. Güncellemenin test ekibinden gelen bilgilere göre herkes için yayınlanacak güncellemede değişiklik yapan şirket, böylece bütün Windows 10 kullanıcılarının en iyi performansa ulaşmasını istiyor. Fakat Creator Update kullanıp, GPS'i ya da başka verilerin gönderimini kapatan kullanıcılar sebebiyle Microsoft tam bir çözüm üretmekte sıkıntı yaşayabiliyor.

Kısaca, Windows 10 için yarın gelmesi muhtemel güncelleme, sizin kişisel güvenlik ayalarınızı sıfırlayabilir. Bu bilgisayarınızda kurulu kimi programlara izinsiz haklar verme gibi sorunlarla sizi karşı kaşrıya bırakırken, aynı zaman Microsoft'un sizin hakkınızda daha fazla bilgi toplamasına da sebep olabilir. Bu sebeple güncellemeyi yaptıktan sonra bilgisayarınız güvenlik ayarlarını birkez daha kontrol edin!

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