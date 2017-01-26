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Sonra Ne Oldu?
TamindirMobilHaber Ve DergiSonra Ne Oldu? - IPhone Ve IPad Için Haber Okuma Uygulaması

Sonra Ne Oldu?

Sonra Ne Oldu? İndir Hemen İndir

51.5 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Sonra Ne Oldu?
Sonra Ne Oldu?
Sonra Ne Oldu?
Sonra Ne Oldu?
Sonra Ne Oldu?

Kısa ve öz içeriklerin bulunduğu bir haber okuma uygulaması

Gökhan Abay Son güncelleme 1 saat önce

Sonra Ne Oldu?, haberleri takip edebileceğiniz bir haber okuma uygulaması olarak dikkat çekiyor. iOS işletim sistemine sahip iPhone telefonlarınız ve iPad tabletlerinizden kullanabileceğiniz bu uygulama sayesinde, çok fazla reklamlara rastlamadan, kısa ve öz içeriklerle çok rahat bir okuma deneyimi yaşayabilirsiniz. Gündemdeki olayları takip etmek ilginizi çekiyorsa denemenizi kesinlikle öneririm.

Sonra Ne Oldu? uygulaması karşıma çıktığında klasik haber uygulamalarından biri olduğunu düşünmüştüm. Biraz inceleyip, uygulamanın amacını okuyunca gerçekten hoşuma giden bazı detaylar olduğunu gördüm. Sosyal medya platformlarından gördüğümüz "Öyle bir şey oldu ki, Onu hiç böyle görmediniz, Flaş Flaş!, Ortalık karıştı" gibi okuyucuyu tıklama getiren bir müşteri gibi gören oluşumlara pek benzemiyor. Konulara göre sınırlandırmalar getirerek, sadece istediğiniz konularda çıkan haberleri takip edebiliyorsunuz. Diğer yandan en güncel haber ve içeriklerine de ulaşabilirsiniz.

Eğer başarılı bir haber okuma uygulaması arıyorsanız Sonra Ne Oldu? uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz. Denemenizi öneririm. 

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş.
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