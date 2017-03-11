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Sonunda Cadillac'da Dile Geldi

Sonunda Cadillac'da Dile Geldi

Aslında neredeyse birkaç sene içerisinde tüm arabalar konuşacaklar. Ama otomotiv tarihinde bir ikon olarak kabul edilen Cadillac'ın bu özelliğe kavuşması, 45 bin 995 doları olup da araba satın almak isteyenleri ilgilendirebilir(!).

ABD'li lüks araç üreticisi Cadillac, 2017 model CTS sedan tipindeki araçlarına birbirleriyle 'konuşma' özelliği getirdi. "Vehicle-to-Vehicle" (araçtan araca) iletişim teknolojisi, bundan böyle CTS modelinin standart özellikleri arasına girdi.

"V2V" olarak adlandırılan bu teknoloji, sürüş esnasında trafikte bulunan araçların birbirlerine olası tehlikeleri haber vermesine ve sürücülere daha güvenli bir sürüş imkanı sağlamasına olanak tanıyor.

Cadillac CTS sedanlara eklenen V2V teknolojisi aslında baz olarak "bağlantılı arabalar" projelerinden esinlenilmiş., Sistem, Kısa Mesafe Frekans Tanımlı İletişim (DSRC) ve Küresel Konum Belirleme Sistemi (GPS) ile çalışıyor ve yoldaki diğer arabalarla iletişime geçerek yol durumunu paylaşıyor. Saniyede bin mesaj kapasiteli sistem sayesinde bir araç, yaklaşık 300 metre mesafedeki başka bir araca bildirim gönderiyor.

Cenevre Otomobil Fuarı 2017 Foto Galeri

ağlantılı Arabalar Yollara Çıkmaya Hazırlanıyor

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Yazar: - 11.03.2017

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