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Sony, Dünyanın En Hızlı SD Kartını Duyurdu

Sony'den Dünyanın En Hızlı SD Kartı

Sony, bu baharda piyasaya sunulacak SF-G serisi SD kartlarıyla ilgili bilgileri bugün açıkladı. 299 MB/s'lik yazma hızına sahip SD kartlar konusunda şirket oldukça iddialı görünüyor. Ürün piyasaya çıktığında Sony, "Dünyanın en hızlı SD kartları olacak" diyor.

Sony tarafından piyasaya sürülecek SD kartların (32GB, 64GB ve 128GB) en yüksek okuma hızı 300 MB/s olmasıyla dikkat çekiyor. Hız bu ürünler için öncelik taşıyor, bu nedenle kartlar, artan aktarım hızları için karta ikinci bir bağlantı sırası ekleyen UHS-II arayüzünü de destekliyor. SF-G serisi, muadili herhangi bir karttan daha fazlasını sunarak, hızlı çekim özellikli kameraları sorunsuz bir şekilde desteklemesinin yanı sıra 4K video ve diğer teknik açıdan zorlayıcı kullanımları da yakalayabiliyor.

Sony, muazzam hızdan tam olarak yararlanmak için özel bir kart okuyucu sunacağını açıkladı. Böylece kullanıcılar dosyalarını bilgisayarlarına hızlı bir şekilde aktarabilecekler. SF-G serisi ayrıca, dosyalarınıza da iyi bakmayı da vaat ediyor. Sony'nin dosya kurtarma yazılımıyla uyumlu olmasının yanı sıra, bu SD'ler ayrıca su geçirmiyor, ısıya, darbeye dayanıklı ve X-Ray korumalı. 

Sony, bu kartların fiyatlarını henüz açıklamadı. SanDisk'in muadili 32GB'lık kartı 60 dolara satılıyor. SF-G serisi ondan daha iyi olduğundan bu fiyatın biraz üzerinde çıkmasını bekliyoruz.

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Yazar: - 23.02.2017

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