Sony, Dünyanın Sonunu Getirecek Red Queen'i Gerçeğe Taşıdı

Resident Evil evreninin unutulmaz karakterlerinden Red Queen ya da Kırmızı Kraliçe, son filmin tanıtımı için Sony tarafından gerçek hayata taşındı. Şirket hepimize Red Queen ile muhabbet etme şansı tanıdı.

Resident Evil serisinde Umbrella Corp tarafından geliştirilen bir süper bilgisayarın yapay zekasının bir yansıması olan Red Queen, birçok amaç için kullanılıyordu. The Hive'ın aktiviteleri, çalışanlar, deneyler ve T-Virüs'lerin denetlenmesi için kullanılan Red Queen, çok da masum bir bilgisayar değildi. Yakın zaman sonra vizyona girecek olan Resident Evil: Final Chapter'da da karşımıza çıkacak olan Red Queen, ondan önce Facebook Messenger'da belirdi.

Sony tarafından hazırlanan bir Messenger botu sayesinde, Red Queen ile kısa bir muhabbet etme şansı yakalayabiliyoruz. Dünyanın yok olmaması için bize 10 tane soru soran Red Queen, bunu yaparken sizi son derece tedirgin ediyor ve inanılmaz bir baskı kurarak, her istediğini yaptırmayı başarıyor.

Resident Evil evrenine dair sorulan on soruya cevap verememeniz durumunda ise bu yazılım sizi öldürmekle tehdit ediyor! Her 24 saatte yenilenen soruları, her sabah tekrar tekrar oynamanız da olası. Eğer Resident Evil bilginize güveniyorsanız, doğru cevaplarınıza göre aldığınız puanlar ise listenin en başına kadar yükselmeniz de mümkün. Botla muhabbet etmek için ise bu adreslere gitmeniz yeterli:

İngilizce: m.me/TheRedQueenBot/

İspanyolca: m.me/LaReinaRojaES

Rusça: https://telegram.me/ObitelZlabot

