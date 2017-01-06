Sony, Ekranından Ses Veren OLED Televizyonlarını Tanıttı

Amerika'nın Las Vegas kentinde devam etmekte olan CES 2017 etkinliğinde Sony yeni OLED TV ailesini tanıttı. Bu aileye mensup olan Sony Bravia A1E hem görüntü kalitesi hem de sahip olduğu yeni ses teknolojisiyle dikkat çekiyor. Daha önceden Sony televizyonlar Bravia Engine adlı görüntü teknolojisi nedeniyle övgü almışlardı. Sony, bu teknolojiyi akıllı telefonlarının ekranlarında dahi kullanarak bize daha keskin görüntü sunmuştu. Sony, Bravia A1E model adına sahip yeni OLED televizyonu ile birlikte bu başarılı görüntü teknolojisini sıradışı bir ses teknolojisiyle birleştiriyor.

İnce panele sahip televizyonlarda kaliteli dahili ses sistemleri kullanmak panel yapılarına bağlı olarak pek mümkün olmuyor. Bu nedenle tüketiciler harici hoparlör setleriyle veya ev sinema sistemleriyle bu eksikliği kapatmaya çalışıyorlar. Fakat Sony Bravia A1E, sahip olduğu ses teknolojisiyle böyle bir ihtiyacı ortadan kaldırabilir; çünkü bu televizyonun ekranı aynı zamanda bir hoparlör. Yani televizyon sesi direkt olarak ekranı üzerinden veriyor.

Sony, yeni ses teknolojisini Akustik Yüzey ses teknoloji olarak tanımlıyor. Bu teknoloji 4K çözünürlük, ve ince panel yapısıyla birleşiyor. Sony, Bravia A1E'nin çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

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