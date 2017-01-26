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Sony, MWC 2017'de 4K Akıllı Telefon Tanıtabilir

Sony 4K Akıllı Telefon

Sony, son yıllarda ABD gibi büyük pazarlarda mobil sektöründeki çalışmalarını azaltmaya çalışmasına rağmen, hala neler sunacağını görmek isteyen hayranlara sahip. En son çıkan söylentilere göre de Sony, MWC 2017'de Qualcomm Snapdragon 835 işlemciye sahip 4K ekranlı bir akıllı telefon tanıtacak.

Sony'nin MWC 2017'de var olacağını biliyoruz ve son olarak üzerinde çalıştıkları en az 2 akıllı telefonu duyurmaya hazırlandıkları söyleniyor. Bununla birlikte, söylentiler bu rakamın 4'e çıkacağını gösteriyor. Bunlardan biri de 5.5 inçlik 4K ekrana sahip ve Snapdragon 835'den güçö alan Sony Yoshino isimli akıllı telefon olabilir. 

Şimdilik bu konu hakkında şüpheci olmakta fayda var. Çünkü en son Sony 4K ekrana sahip bir akıllı telefon duyuracak dendiğinde karşımıza Sony Xperia Z5 Premium çıkmıştı. Burada kilit nokta işlemci seviyesinde olacak. Zira Qualcomm'un son çıkardığı Snapdragon 835 cihazların gücüne güç katıyor. 

Ayrıca, Samsung'un çıkaracağı akıllı telefonların Snapdragon 835 olacağı söylentiler Sony'nin elini güçlendirmesiyle sonuçlanabilir. Fakat bu noktada tam olarak ne planladıklarını bilmiyoruz. Sony eğer Snapdragon 835 işlemcili "gerçek" bir 4K ekran çıkarırsa, rakiplerine nazaran bir adım önde olacaktır. 

Siz Sony'nin akıllı telefonlarını nasıl buluyorsunuz?

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Yazar: - 26.01.2017

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