Sony Pikachu'nun Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Sony’nin dikkat çekici Pokemon hamlesi yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Yakın zaman içinde duyurulması beklenen Sony’nin yeni akıllı telefonu henüz kesinleştirilmemiş olmakla beraber şimdilik Pikachu olarak adlandırılıyor. Yeni Sony Pikachu’nun teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de şimdiden ortaya çıktı.

Sony’nin Pikachu olarak adlandırılan yeni akıllı telefonu GXBench üzerinden ortaya çıktı. 5 inç boyutunda ve 1280 x 720 çözünürlüğünde ekrana sahip olan akıllı telefon MediaTek MT6757 Helio P20 SoC işlemcili olarak piyasaya sürülecek. 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip olan Sony Pikachu, Android 7.0 Nougat işletim sistemi yüklü olarak kullanıcılara ulaşacak. Kamera özellikleri de belli olan akıllı cihazın 21 MP arka ve 8 MP ön kameraya sahip olacak.

Hakkında uzun süredir spekülasyonlar yayılan Sony’nin G3112 modelinin Pikachu olarak anılan bu model olduğuna dair söylentiler de var. Daha önce Sony G3112 modelinin de Helio P20 işlemciye ve 1280 x 720 ekran çözünürlüğüne sahip olduğu konuşuluyordu. Pikachu olarak adlandırılan bu modelin de aynı özellikleri barındırması, söylentilerin doğruluğunu destekliyor.

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