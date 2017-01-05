Sony, Playstation 4 Konsolların Dünya Satış Rakamını Açıkladı

Sony, Playstation 4 oyun konsollarının tüm dünyada kaç adet sattığını açıkladı. Sony’nin raporlarına göre küresel pazarda 53.4 milyon ünite satılmış.

Dünyanın en başarılı oyun konsolu olarak değerlendirilen Sony Playstation 4, bundan 4 sene kadar küresel pazara dahil olmuş ancak hızlı bir çıkış yakalamıştı.

CES 2017’de düzenlenen Sony konferansında konuşan CEO Kaz Kirai, Sony Playstation 4 konsolların sadece yeni yıl haftasında tüm dünyada 6.2 milyon ünite sattığını da söyledi. Bu periyot 20 Kasım – 31 Aralık 2016 olarak tarif ediliyor. Sony’nin raporuna göre geçen yılın aynı zaman diliminde 5.7 milyon Playstation 4 satılmış.

2015 yılının sonunda satış rakamları 35 milyon ünite konsola ulaşan Sony, 2016 yılında çıtayı bir hayli yükselterek 53.4 milyon cihaz satmayı başarmış.

Konferansta Sony CEO’su Kirai, Microsoft Xbox One konsol satışlarının 25 ile 30 milyon ünite seviyesinde kaldığını tahmin ettiğini de söyledi.

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