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Sony Playstation Konsol Pazarının Yüzde 54'ünü Eline Geçirdi

Sony Playstation Konsol Pazarı

Aslında çok şaşırtıcı bir sonuç olmasa da Sony Playstation pazarda adı geçen 8 oyun konsolu markasının en başında yer alıyor.

207 yılının son rakamlarına göre Playstation, konsol pazarında oyuncuların harcadığı 19.7 milyar dolarlık potansiyelle pazarın yüzde 54'ünü kontrol ediyor. Buna sadece konsol satışları değil, yan ürünler ve oyunlar da dahil.

Sony raporlarına göre, gittikçe büyüyen konsol pazarının yarısından fazlasına sahip olmak, 2017 yılı içinde 20 milyar doları aşması beklenen bir potansiyel yaratıyor. Ancak Playstation 2016'de kendi rekorunu egale eden Microsoft Xbox ile 2017'de çetin bir rekabeti de göz ardı etmiyor. Microsoft Xbox 2017 sonlarına doğru Project Scorpio ile geçen yıldan daha iyi sonuçlar alabilir.

Aşağıdaki tablo diğer konsol pazarı oyuncuları ile Playstation arasındaki farkı net olarak gösteriyor. IHS Markit tarafından yapılan araştırmaya göre düzenlenen bu grafik, Playstation pazarının üstünlüğünü gözler önüne seriyor.

Sony Playstation Konsol Pazarı

Microsoft Project Scorpio Çıkış Tarihi Belli Oldu!

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Yazar: - 17.03.2017

Sony Playstation Konsol Pazarının Yüzde 54'ünü Eline Geçirdi İçin Yorum Yaz

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