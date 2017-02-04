Sony Xperia Satışları 2016'nın Son Çeyreğinde Düşüş Yaşadı

Geride bıraktığımız yıl, Sony’nin akıllı telefon satışları için hiç iç açıcı bir yıl olmadı. Japon teknoloji şirketi, 2015'in üçüncü çeyreğinde 7.6 milyon Xperia akıllı telefon satışı yaparken, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde düşüş yaşayarak 5.1 milyon Xperia satabildi.

Sony’nin Mali İşler Müdürü Kenichiro Yoshida 2016 yılında Xperia satışlarında yaşanan yüzde 35’lik düşüşü, şirketin bir önceki yıla göre Avrupa kıtasına yaptığı satıştaki düşüşe bağladı. Avrupa kıtasının, Sony’nin akıllı telefon satışlarında başarısı için belirleyici bir pazar olduğunun da altını çizdi. Avrupa kıtasına gerçekleştirilen satışlardaki düşüşün de genel satışa yıllık iki milyon birim düşüş olarak yansıdığı Yoshida tarafından belirtildi.

Sony, 2015 yılında akıllı telefon satışlarında çeyreği 385 milyar yen (3.4 milyar dolar) ile tamamlarken, 2016 yılında düşüş yaşayarak çeyreği 249 milyar yen (2.1 milyar dolar) satış tutarı ile tamamladı. Ancak satış ve gelir tutarlarında düşüş gözlemlenmesine rağmen, Latin Amerika ve Orta Doğu gibi verimsiz pazarlardaki maliyet düşüşü ve döviz kurunun pozitif etkisi Sony’ye mali katkı yapan etkenler oldu. Mali İşler Müdürü Yoshida, şirketin akıllı telefon satışlarındaki düşüşüne rağmen, mali yılın sonunda işletme karı açısından hedeflenen düzeyde olduklarını ifade etti.

Sony’nin 2016’da akıllı telefon satışlarındaki düşüşünü bu yıl telafi etmesi beklenirken, satış gelirlerinin ve satış sayısındaki artış için, Sony’nin bu ayın sonunda gerçekleşecek Dünya Mobil Kongresi’ndeki performansı belirleyici olabilir.

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